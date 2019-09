L’OMICIDIO DELL’AMANTE DI MIMÌ MAZZACANE, parla il difensore. Belforte globetrotter, trasferito a…

MARCIANISE (Tina Palomba) – “Le dichiarazioni dei pentiti, a partire da quelle di Michele Froncillo, sono tutte ‘de relato’. Nessuno dei collaboratori o delle persone ascoltate hanno conoscenza diretta per l’omicidio Angela Gentile”.

È quello che ha sottolineato l’avvocato Massimo Trigari nel corso dell’arringa durante il processo dinanzi al Gup Di Palma del tribunale di Napoli per questo efferato caso di lupara bianca. “Se Domenico Belforte non avesse confessato di aver sparato per sbaglio, perché si è sentito di farlo per togliersi questo peso dalla coscienza, poteva essere assolto pure lui oltre alla moglie Maria Buttone perchè prove a loro carico dirette non ce ne sono” ha aggiunto il difensore.

Ma sta di fatto che per questo delitto Mimì Belforte (trasferito da qualche giorno al carcere duro di Cuneo) il pm Luigi Landolfi, dopo una attenta ricostruzione, supportata dalle meticolose indagini della Squadra Mobile di Caserta, ha chiesto durante la scorsa udienza l’ergastolo per la moglie Maria Buttone quale mandante del delitto dell’amante di Mimì. Una relazione da cui nacque una figlia, causa scatenante, secondo l’accusa, della condanna a morte da parte della Buttone.

Il pubblico ministero ha chiesto anche una condanna a 20 anni per Antonio Bruno e Antonio Della Ventura accusati, nell’ambito della stessa inchiesta, dell’omicidio del netturbino Antonio Piccirillo, ucciso nel 1996.

Nel processo sono impegnati gli avvocati Massimo Trigari e Ale ssandro Barbieri, la sentenza è prevista il 31 ottobre.