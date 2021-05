LUTTO. Antonio muore a soli 6 anni

GIUGLIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonio, volato via a 6 anni. Una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità, la scomparsa a soli 6 anni del piccolo Antonio De Rosa. Il piccolo angelo aveva una patologia che lo ha portato via dall’amore dei suoi genitori, Luigi e Delia e dei fratellini. Una notizia che ha stravolto tutti, il piccolo sorridente e gentile è volato via troppo presto. I funerali si sono svolti ieri alle 13:15 presso la Parrocchia S. Luca EV a Varcaturo, dove in tanti hanno dato l’ultimo saluto al piccolo, applausi e lacrime al passaggio della bara bianca di Antonio.