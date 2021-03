MADDALONI. Ci abbiamo indovinato: approvato il Project Financing per il cimitero presentato da Salvatore Liquori. Può significare tutto, poco o niente

Quello che leggerete è un articolo introduttivo perché pur avendo analizzato la relazione tecnica, la previsione economica all’interno del documento asseverato da una società di revisione, per un importo di 5 milioni di euro, ci mancano ancora troppi elementi affinché non venga meno ai nostri lettori quello che Casertace è quasi sempre in grado di garantire: un punto di vista e, perché no, un giudizio

MADDALONI – Siamo sufficientemente vecchi del mestiere per non entrare immediatamente nel cuore della questione più importante che impegna (si fa per dire) la sonnolente politica maddalonese, ancor più rallentata da una pesante diffusione del Covid che, per effetto di un focolaio partito dall’Ufficio Tecnico ha colpito, tra gli altri, il sindaco Andrea De Filippo e anche il suo vice Luigi Bove, con conseguente trasmissione dei poteri all’assessore D’Alessandro.

Stiamo parlando del Project Financing che ha preso corpo nella proposta presentata al Comune di Maddaloni Italgeco Scarl, società che fa riferimento al noto imprenditore di Capodrise Salvatore Liquori e che contiene un ambizioso progetto di riqualificazione del cimitero di Maddaloni.

Questo non vuol dire che nei prossimi giorni non interverremo con nuovi articolo, nel momento in cui avremo messo a fuoco le cose che ci permettano di dare un senso più nitido a ciò che abbiamo già letto all’interno della relazione tecnico-illustrativa e della bozza di convenzione, elementi costitutivi dello studio di fattibilità, a cui si aggiunge un’altra lettura, quella del documento redatto dalla società di revisione A.R.S. Audit Srl, che incamera alcuni fondamentali economici del progetto, che complessivamente, in un arco di 144 mesi, dunque 12 anni, costerebbe poco meno di 5 milioni di euro Iva compresa.

Perché non è sufficiente aver letto il progetto presentato da Liquori, una bozza di convenzione peraltro ancora scheletrica (siamo in tema e dunque l’aggettivo ci va bene).

Se è vero che la società di revisione A.R.S. Audit cifre e numeri li ha trovati quasi sicuramente nella bozza di convenzione, è anche vero che, siccome in questo territorio ne abbiamo viste di tutte e di più, preferiamo alla maniera dell’apostolo Tommaso, toccare con mano e stabilire un contatto cognitivo diretto con questa convenzione.

Per poter esprimere la nostra opinione, che non manca mai, ma esiste in quanto tale perché è sempre frutto di analisi approfondite, occorrerà ricostruire bene la storia degli ultimi 20 anni del cimitero di Maddaloni, del quale ci sono noti i crolli, le tante inadempienze, ma non nomi, cognomi e indirizzi delle persone fisiche o giuridiche a cui ascrivere i disastri.

Sarà importante ricostruire storicamente la vicenda perché ciò potrebbe fondamentale per erogare una opinione più compiuta su quel che abbiamo letto nella relazione tecnica, quindi sul progetto, che ripetiamo essere molto ambizioso, che prevede diversi interventi di ricostruzione di luoghi religiosi del culto e della più genuina memoria maddalonese.

Ma per il momento non ci addentriamo, perché confonderemmo solo la testa ai lettori. Prima di farlo occorrerà comprendere fino in fondo se la procedura amministrativa che ha portato, a quanto ci risulta, la giunta comunale ad approvare lo studio di fattibilità e dunque la proposta progettuale di Italgeco, sia stata precisa e irreprensibile, visto e considerato che questa è comunque connessa, come specifica l’articolo 183 dell’ipercitato decreto legislativo 50 del 2016, Nuovo Codice degli Appalti, alla potestà del consiglio comunale, che se non si esercita necessariamente in sede di approvazione del Project Financing deve comunque fornire la cornice degli strumenti amministrativi di programmazione in cui l’intervento deve essere inserito (Piano Triennale delle Opere Pubbliche, eccetera).

E allora vi diciamo perché abbiamo scritto questo primo articolo di introduzione.

Perché siamo vanitosi, e dunque oggi sottolineiamo ciò che a suo tempo anticipammo largamente: cioè che Salvatore Liquori, storico amico del defunto sindaco Lombardi e oggi in rapporti di sincera amicizia con l’attuale sindaco, avrebbe presentato e si sarebbe visto approvare il progetto di finanza del cimitero di Maddaloni per i prossimi tre decenni.

Ci abbiamo indovinato, ma questo può significare molto, qualcosa o anche nulla, visto e considerato che la possibilità che un privato presenti un progetto che comprenda un ritorno, attraverso la gestione del bene pubblico rivisto, riqualificati, rideterminato, è espressamente previsto dalla legge ed è anche, a nostro avviso, un’ottima cosa, che sarebbe ancora “più ottima” qualora il suo uso fosse proibito o fortemente vincolato nel meridione d’Italia, in Campania e nella provincia di Caserta in particolare.