MADDALONI. Project financing per la pubblica illuminazione. Agli amici De Filippo e Liquori diciamo: occhio, che sia una gara equa e limpida

MADDALONI – (g.g.) Abbiamo solo cominciato a leggere la documentazione relativa al project financing da circa 4 milioni di euro che il comune di Maddaloni vuole realizzare per la gestione, la manutenzione e per gli interventi di messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione. Si tratta di una materia piuttosto ostica perchè densa di contenuti tecnici. Possiamo già dirvi, però, in linea di massima, che la delibera di giunta comunale dello scorso primo agosto, con cui si dà il via libera al project financing e alla gara che verrà per scegliere la proposta migliore con contestuale delega al dirigente Stefano Piscopo di approntare tutti gli atti e di inserire l’iniziativa all’interno del piano triennale delle opere pubbliche, collegandolo al primo anno, cioè al 2020, si fonda su premesse e anche su un ragionamento, tutto sommato, validi. il comune di Maddaloni versa in condizioni economico-finanziarie più che precarie, non può sostenere i costi per rendere quantomeno decente la pubblica illuminazione e dunque ricorre allo strumento del project financing, cioè al coinvolgimento di un imprenditore privato, così come la legge gli consente di fare.

Il problema non è rappresentato dalla decisione di ricorrere alla partnership con il privato. Queste cose sono, a nostro avviso, auspicabili perchè rendono di solito più efficiente il servizio e fanno respirare le case pubbliche. Ma qui da noi, in provincia di Caserta, ogni procedura, che poi aprirà la strada ad un avviso pubblico, cioè ad una gara, contiene in sè, incorpora naturalmente, congenitamente, il virus della turbativa d’asta.

Ciò non significa assolutamente che questo project sarà realizzato come conseguenza di una gara d’appalto fondamentalmente truccata. Ma siccome non stiamo parlando l’ostrogoto, ma la lingua reale in una terra che ha narrato centinaia e centinaia di casi di alterazione della concorrenza tra imprese che partecipano ad una procedura finalizzata all’assegnazione di una pubblica concessione, siccome Maddaloni, negli anni, non è certo sfuggita a questa attitudine strutturale, allora, ci permettiamo di adottare qualche precauzione, di essere attivi, vigili, presenti come giornale che ha fatto della lotta alla corruzione negli atti della pubblica amministrazione la sua bandiera, anche in questa procedura.

Siamo convinti che sia il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, sia il noto imprenditore di Capodrise Salvatore Liquori, due persone che stimiamo, affermando ciò senza timore, converranno con noi sul fatto che questa gara, soprattutto questa gara, proprio in considerazione del rapporto di antica amicizia che lega il sindaco a Salvatore Liquori, debba avvenire in maniera tale che ogni imprenditore che intende parteciparvi abbia le stesse possibilità di tutti gli altri concorrenti, a partire da quelle dell’imprenditore Salvatore Liquori, che sicuramente vi parteciperà.

Creare le condizioni per una gara equa, in cui veramente vince il migliore, cioè colui che formula l’offerta più utile per tutta la cittadinanza e non per le oligarchie politiche e burocratiche del comune, significa operare sin dall’inizio, sin dalle primi righe del bando, in modo da evitare che nel bando medesimo siano inserite condizioni, infilati requisiti fatti su misura per uno o per l’altro partecipante.

Finiamo come si fa nelle lettere formali: certi che, sia lo stimabilissimo Andrea De Filippo e il parimenti stimabile Salvatore Liquori, condividano in pieno questi principi in modo da operare anche loro affinchè si traducano in prassi operativa, porgiamo distinti saluti. Naturalmente, torneremo sull’argomento che teniamo sotto stretta osservazione.