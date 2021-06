Marito violento massacra di botte la moglie. ARRESTATO

PIGNATARO MAGGIORE – Un giovane marito è stato tratto in arresto al culmine di una lite con la consorte. E’ quanto accaduto, nelle scorse ore, a Pignataro Maggiore.

La donna, dopo essere stata colpita dal marito, ha chiesto aiuto ai carabinieri che immediatamente si sono portati, la radiomobile della Compagnia di Capua, presso la sua abitazione traendo in arresto l’uomo per maltrattamenti in famiglia.

Nell’aggressione la donna ha riportato ematomi e ferite medicate dagli operatori sanitari del 118.

Dopo le formalità di rito il 31enne è stato tradotto nel carcere a Santa Maria Capua Vetere.