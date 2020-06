MARCIANISE. Accusato di aver rubato nella Jabil, l’avvocato ci chiede la rimozione dell’articolo. Massimo rispetto, ma sul diritto all’oblio ribadiamo forte e chiara la nostra posizione

Richiesta Devisualizzazione Articolo

All’Ill.mo Direttore Responsabile

– Dott. Gianluigi Guarino

in qualità di Titolare del Trattamento



Il sottoscritto, in qualità di procuratore speciale del Sig. Alessandro Lombardi (come da procura allegata – cfr. All. n. 1), inoltra formale interpello al fine di chiedere la devisualizzazione del seguente articolo:

“MARCIANISE. Rubava in azienda e vendeva tutto sul web. Arrestato operaio della Jabil. IL NOME”,pubblicato in data 15\02\2019 e reperibile alla seguente URL:

https://casertace.net/marcianise-rubava-in-azienda-e-vendeva-tutto-sul-web-arrestato-operaio-della-jabil-il-nome/

Confidando in un Vs. celere e positivo riscontro, alla luce del fatto che si tratta di notizie datate nel tempo e non più di interesse pubblico, colgo l’occasione per augurarVi buon lavoro in questo periodo di grande difficoltà.

Avv. Michele Di Somma

CASERTA – Gentile avvocato Di Somma, abbiamo letto con molta attenzione la sua sollecitazione. Le garantiamo che faremo un accorata ricognizione sull’attuale status del suo cliente in relazione all’episodio che a suo tempo diventò oggetto della nostra trattazione. Di fronte a questi riscontri, faremmo (due emme, non una) due cose: prima scriveremmo un articolo nel quale, nel caso in cui il suo assistito fosse risultato estraneo ai fatti contestati, emergesse con chiarezza, attraverso anche un adeguato posizionamento del titolo, l’evoluzione positiva. A quel punto, trascorsi un po’ di giorni, se il diretto interessati dovesse chiedercelo, fare(mm)o una cosa non obbligatoria ma che ci piacerebbe effettuare per compensare chi è stato ospite di un database per più di un anno, pur essendosi dimostrato estraneo ai fatti contestati: toglieremmo, cioè, solo il primo articolo, facendo rimanere in rete il secondo.

Come vede, avvocato, noi siamo veramente aperti di fronte alle richieste di oblio che ci vengono formulate, in riscontro alle quali, però, questa nostra disponibilità non può, però, superare i confini dell’etica professionale, attraverso l’eliminazione ingiustificata di articoli il cui interesse pubblico non è funzione di un valore temporale, bensì di una considerazione più generale dei fatti così come questi sono evoluti dal momento in cui la notizia è maturata ed è stata pubblicata con pieno diritto e grazie, tra le altre cose, da un comunicato stampa proveniente dalle forze dell’ordine.

Gianluigi Guarino