MARCIANISE. Che coincidenza: Velardi a Trieste nel giorno dell’evento di Salvini, incontra il questore con radici nella “mia” San Lorenzello. Ma gli amici Raffaele Volpi e Grant non gli consentirebbero di entrare

MARCIANISE – (g.g.) Sarà anche una coincidenza, ma manco a dirlo, proprio nel giorno in cui il leader della Lega Matteo Salvini, tenendo una manifestazione politica nella italianissima Trieste, per la cui liberazione dal dominio asburgico, il tricolore è stato intriso dal sangue di tanti eroici combattenti della Prima Guerra Mondiale, il sindaco Antonello Velardi ha avvertito l’esigenza, condividendola, in pratica, con Salvini, di recarsi nella città giuliana, a rendere omaggio ai due poliziotti uccisi dal folle dominicano.

Questa fotografia lo ritrae con Giuseppe Petronzi, questore di Trieste, che il sindaco definisce di Telese. In effetti Peppe che 30 anni fa mi rifilò un netto 6-3, 6-4 in una gara di coppa Italia di tennis, abita a Telese, ma le sue radici profondissime sono a San Lorenzello, cioè nel mio paese che dunque vanta due questori, entrambi amici stimabilissimi: Gino Botte, ex capo della squadra mobile di Caserta, ex capo dell’anticrimine di Caserta, ex vice questore vicario di Caserta, oggi questore di Avellino e, per l’appunto, Peppe Petronzi, che sta vivendo giorni difficili, dopo il terribile fatto di sangue consumatosi all’interno della questura di Trieste.

A pensarci bene, e questo rafforza il grado di incredibilità di questa coincidenza, il Velardi, già in passato, qualche occhiolino alla Lega lo aveva fatto, soprattutto quando Salvini aveva nominato suo capo di gabinetto il casertano Matteo Piantedosi, amico del sindaco di Marcianise, con il quale condivide una passione per i servizi segreti, al punto che si narra che i due stiano portando avanti l’idea di scrivere un libro che potrebbe offuscare la fama di Ian Fleming, l’inventore di James Bond.

Chissà se il nostro sia andato a Trieste per fatti suoi o se invece si sia portato all’interno dell’area di questa manifestazione della Lega, in modo da agganciare, con i buoni uffici di qualche amico comune, il Salvini rinverdendo e rinfrescando il contatto, immortalato da una foto ricordo che fece con lui in occasione di un palio di Siena, a margine del quale andò a raccontare, all’allora titolare del Viminale, che lui era un sindaco minacciato dalla camorra, come dimostrava chiaramente la presenza di personale di scorta, tra i quali spiccava il viso del poliziotto ‘o valletto, presentatore della lista Orgoglio marcianisano, patentemente illegale in quanto corredata da firme di sicuro false, come ha già dimostrato l’indagine condotta dai carabinieri.

Sono sicuro, però, che i miei amici Raffaele Volpi e Valentino Grant, essendo delle persone di spiccata moralità, non potranno mai prestar bordone ad un eventuale tentativo di Velardi di aggregarsi alla Lega in vista di una eventuale candidatura a qualcosa.