MARCIANISE. Che colpo per i soci e amici Pietro Bernardo e Roberto Rossano: in un giorno beccano dall’Asl due incarichi da oltre 225 MILA EURO

Per i due architetti, tecnici di fiducia dell’ex sindaco Antonello Velardi, un giorno speciale lo scorso venerdì 7 febbraio

MARCIANISE – Niente da dire, girano somme importanti attorno ai professionisti, architetti, ingegneri, della città di Marcianise. Senza voler tornare sui permessi a costruire e l’importante business che gira attorno ad essi, due colleghi, due amici, Roberto Rossano e Pietro Bernardo.

Il primo, apprezzatissimo dalla funzionaria Franca Nubifero, è anche noto per essere il cugino dell’ex vice sindaco ed ex assessore all’organistica e lavori pubblici di Marcianise, Tommaso Rossano, l’altroe, spesso scelto dalle amministrazioni casertane, tra cui anche la Provincia, ma entrambi sono entrati alle cronache di CasertaCe per essere stati i tecnici di fiducia relativamente alla querelle sulla casa abusiva dell’ex sindaco Antonello Velardi.

Inoltre i due sono soci, non sappiamo in che forma precisamente sono suddivise le quote, della società A2S Project, con sede in via Santella, a Marcianise.

La società nasceva il 5 luglio 2021, presto premiata dal comune di Caserta, specificatamente dal dirigente Franco Biondi con un incarico da 88 mila euro, formalizzato ad ottobre del 2021.

Ma il vero giorno campale di questa società è forse il 7 febbraio 2025. Questo perché, nelle stesse ore, nello stesso giorno, veniva premiato colui è il direttore tecnico e amministratore della società, almeno dall’inizio di dicembre del 2021, e la stessa A2S Project.

Infatti, proprio il 7 febbraio l’ASL di Caserta ha reso noto l’esito definitivo di aggiudicazione di due incarichi, uno relativo al collaudo statico, tecnico e amministrativo dei lavori di adeguamento complessivo dell’ospedale di Marcianise, l’altro relativo alla redazione del progetto esecutivo per i reparti utic e cardiologia dell’ospedale Moscati di Aversa.

È stato Roberto Rossano persona fisica a ricevere la aggiudicazione, grazie a un ribasso dell’83% rispetto alla base d’asta, con un importo contrattuale di 163 mila e 903 euro.

Quindi, riceve una somma molto importante, soprattutto se si pensa che si tratta di un collaudo e non della redazione di un progetto o una direzione di qualche importante cantiere.

Anche perché, per i lavori al Moscati di Aversa, la A2S Project, attualmente guidata dal legale rappresentante Pietro Bernardo, ma, come detto, trattasi che la società che quest’ultimo guida in coppia con Roberto Rossano, ha visto aggiudicarsi i lavori di stesura del progetto per un importo contrattuale di 62 mila euro.

Ciò vuol dire per un giorno solo Roberto Rossano si sarebbe aggiudicato incarichi pubblici per 190 mila euro, ovvero metà della somma incassata dalla A2S Project, oltre i 163.000 ricevuti per il collaudo statico personalmente dall’architetto.

Parliamo di oltre 225 mila euro aggiudicate praticamente allo stesso operatore economico o quasi in un solo giorno.

Due aggiudicazioni molto importanti, quelle firmate dal direttore dell’Edilizia ospedaliera, l’Ufficio tecnico dell’Asl di Caserta, ovvero l’architetto e ingegnere Vincenzo Magnetta.

Due aggiudicazioni talmente importanti che ci fanno pensare che, con un colpo del genere in un solo giorno, l’architetto Roberto Rossano può anche smettere oggi di mandare proposte di offerta, di partecipare a gare per incarichi professionali, chiudendo qui l’annata e preparandosi già a delle lunghe vacanze. Forse dovrà lavorare un po’ di più il socio Pietro Bernardo, come visto, meno gratificato dall’Asl in questa occasione.