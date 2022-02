MARCIANISE Così G.B. Valentino, da noi mai creduto, ha fregato tutti i consiglieri della maggioranza-Velardi ottenendo quello che voleva: il controllo dell’Idrico per gli incarichi alla moglie

E gli altri, tra una visita e l’altra ai tabacchini della città, dove vanno a comprare il sale ogni giorno, alzano la mano facendo la figura degli utili idioti

MARCIANISE (g.g.) Non ci siamo scalmanati più di tanto, in funzione degli avvenimenti risalenti a un paio di settimane fa, nell’assumere posizioni dure e intransigenti.

Ce lo siamo potuti permettere perché, come dimostrano gli articoli pubblicati nell’ultima decade di gennaio e nei primi giorni di febbraio, noi non abbiamo mai creduto alla circostanza di un G.B. Valentino effettivamente determinato a mettere fine all’amministrazione di Velardi.

Vorremmo fare un discorso leggermente più profondo alla semplificazione della “carta conosciuta”, che pur costituirebbe una corretta chiave di lettura per valutare i comportamenti del consigliere Valentino.

Vedete, la decisione di un consigliere comunale, eletto in maggioranza a sostegno del candidato sindaco risultato poi vincitore, di lasciare la propria posizione di privilegio, appartiene al patrimonio di quelle persone che, tutto sommato, non ritengono che il pur comprensibile perseguimento delle proprie ambizioni debba avvenire in uno spazio sterminato e senza confini in cui ogni comportamento diventa lecito e legittimo.

Per cui, se una persona che si pone il problema dell’amor proprio decide di chiamarsi fuori dal patto democratico stipulato con i suoi elettori, votandosi ad una condizione chiaramente più sfavorevole rispetto a quella garantita da una poltrona di potere, vuol dire che crede in qualcosa, che incardina la propria esistenza su qualche principio morale.

Tutta la vita politica, chiamiamola così, di G.B.Valentino, almeno per quanto riguarda il periodo durante il quale lo abbiamo visto all’opera dal 2013 in poi, rappresenta l’esatta antitesi della categoria da noi appena illustrata che ingloba coloro i quali pensano indubbiamente ai fatto loro, ma non fino al punto da sputtanarsi con comportamenti che sarebbero biasimevoli anche tra la popolazione di un istituto di correzione o di reclusione.

Della serie: facce di bronzo o facce come il culo.

Siccome da anni abbiamo maturato certezze granitiche sul connotato antropologico di G.B.Valentino, non abbiamo, in nessuno dei nostri articoli dedicati alla presunta crisi politica che avrebbe dovuto portare alla caduta di Velardi, dato credito a Valentino, affermando sempre che tutto ciò da lui esternato rappresentava solo un gioco di abilità per alzare il prezzo.

Andate a vedere gli articoli e vi renderete conto che noi “non ci facciamo fare” da uno come lui.

In questi giorni abbiamo raccolto qualche obiezione, fondata sul fatto che Valentino ha lasciato delle tracce documentali sulla sua intenzione di mandare a casa Velardi, sciorinando parole di fuoco contro quest’ultimo, rimaste impresse nelle chat di qualche smartphone.

Qui ritorna ad essere valido il ragionamento di prima: avere la faccia di bronzo o come il culo non è una pratica di semplicissima realizzazione.

Per dirla alla Eros Ramazzotti, che lo canta in un suo pezzo, “ci vuole talento”.

E perché no, anche passione. Naturalmente passione per i quattrini Non per quelli che si guadagnano col sudore, ma quelli frutto di abilità, di posizionamenti politici, di pratiche lottizzatorie.

Se uno è un virtuoso (si fa per dire, come Valentino) figuriamoci se ha paura, ritegno o addirittura vergogna di dire e scrivere tutto quello che lui ha detto e scritto, anche investendo la sfera personale di Velardi, e poi far finta che nulla sia successo, rimangiandosi ogni parola.

Per noi è normale per uno come Valentino. In caso contrario avremmo scritto di una vera e propria conversione e non ci sembra che il prode G.B. abbia le sembianze di Paolo di Tarso, folgorato sulla via di Damasco.

La verità è una sola e non possiede nessun elemento che lambisca, quand’anche lontanamente, la sfera dei principi: a dicembre il sindaco Antonello Velardi ha deciso che Valentino, attraverso la moglie Rachele Barbarano, aveva fatto fin troppi soldi grazie alle prebende a lui concesse dalla (s)governance del Consorzio Idrico.

Per cui l’ha inviato a rappresentare in assemblea il corposo 21% della quota di maggioranza relativa espressa dal Comune di Marcianise, un funzionario degli uffici, ma gli ha lasciato anche libertà di azione.

Ovviamente, quando il funzionario ha guardato il Bilancio dell’Idrico su cui doveva pronunciarsi, per poco non sveniva e ha conseguentemente votato contro.

Valentino, naturalmente, ci ha fatto la figura del fesso, ma soprattutto ha perso quel requisito di fondamentale rappresentante del Comune consorziato più importante, da cui dipende il credito (chiamiamolo così) riconosciutogli dal presidente Pasquale Di Biasio e dal neocapo del Consorzio Giovanni Zannini.

Quell’atto di Velardi avrebbe causato due conseguenze: prima di tutto, il taglio completo dei viveri a Rachele Barbarano, che in pochi anni ha raggranellato incarichi per centinaia di migliaia di euro; in secondo ordine, tutti i crediti per i pagamenti ancora non effettuati delle sudatissime parcelle della moglie di G.B. avrebbero di sicuro subito una battuta di arresto in un ente peraltro letteralmente distrutto dai debiti.

Ecco perché Valentino, strumentalizzando per qualche giorno anche l’ingenua consigliera comunale Francesca Tortora e il Peppe Golino entrato poi in giunta, ha fatto di tutto e di più per rendere credibile la sua intenzione di mandare a casa Velardi a seguito di una lite furibonda in cui vocaboli tipo “mariunciello” e affini si erano sprecati, con Valentino pronto a mostrare i muscoli quando, ad epilogo della lite, ha definito Velardi un prossimo disoccupato, visto e considerato che lui, dopo essere uscito dalla sua stanza, lo avrebbe spedito a casa.

L’accordo, dunque, è stato evidentemente finalizzato al ritorno della piena potestà di G.B. Valentino quale rappresentante marcianisano nel Consorzio Idrico.

Non a caso, manco 24 ore dopo la formazione della nuova giunta, frutto del rinnovato accordo di una maggioranza che resta a 14, Valentino si è presentato fisicamente negli uffici del Consorzio Idrico, recando con sé il mandato di Velardi da spendere soprattutto nell’Ufficio Economato nel quale vengono definite le priorità sui pagamenti, sulle liquidazioni e le parcelle.

Per cui, tutti quei babbalucchi di consiglieri comunali che in silenzio e senza far casino sostengono Velardi, devono sapere di essere funzionali non solo alle necessità di Velardi, ma anche a quelle di Valentino, dimostratosi molto più furbo di ognuno di loro che stanno lì ad alzare la mano dopo aver trascorso le proprie giornate tra un tabacchino e l’altro ad acquistare tonnellate di sale.