MARCIANISE. Il rapporto tra il Comune e il Consorzio Idrico è illegale. “Scomparsi” 21 milioni di euro, ma da lunedì arriverà il giustiziere super Gb “Valentino”. Primo bersaglio, sua moglie

Ognuno attiva la libidine a suo modo. Noi, ad esempio, lo facciamo leggendo i pareri dei Revisori dei conti del Comune amministrato da Antonello Velardi. Quello sul recente Bilancio consolidato, più che un parere, è un atto di accusa a cui avrebbe dovuto far seguito un verdetto negativo che, invece, non è arrivato. Scomparsi letteralmente dal Bilancio dell’Idrico 21 milioni di disavanzo.

MARCIANISE (gianluigi guarino) La parte più curiosa e disarmante del recente parere, espresso dal collegio dei Revisori dei conti del Comune di Marcianise sul Bilancio consolidato che il consiglio comunale ha poi approvato qualche settimana fa, è sicuramente l’ultima, cioè la chiusa del suddetto parere. Curiosa e disarmante perché in tre righe finali, dopo aver scritto tutto il male possibile e immaginabile del Bilancio consuntivo relativo all’anno 2020 del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, di cui il Comune di Marcianise è socio di riferimento, con le sue 57 quote su 266 complessive, pari al 21,43%, emette un parere positivo, coprendolo, però, con il velo pudico, con la foglia di fico di un patetico avverbio: “comunque”.

In poche parole, pur avendo dichiarato e ampiamente argomentato che il Bilancio consuntivo del Consorzio Idrico è difettoso, in pratica farlocco, irreale e non rispondente a nemmeno il 10% di ciò che per un bilancio di un ente pubblico viene stabilito dai principi contenuti nel Testo Unico delle società partecipate, D. Leg. 175 del 2016, io collegio dei Revisori, dopo aver certificato che attorno a me è notte fonda, è notte senza luna e senza stelle, dico, anzi scrivo che sono le 11 del mattino, anzi scrivo che comunque sono le 11 del mattino e c’è un sole che spacca le pietre.

Beninteso, non vogliamo demonizzare il collegio dei Revisori dei conti del Comune di Marcianise, visto e considerato che, almeno per quel che riguarda i territori di cui ci siamo sempre occupati, queste stridenti contraddizioni rappresentano una regola e, dunque, qui da noi è normale che un organo indipendente di controllo, quale dovrebbe essere ogni collegio dei Revisori, non a caso sorteggiati dalle Prefetture, diventi empatico, in qualche modo accondiscendente con quei poteri, con quelle funzioni di potestà, rispetto alle quali, per legge, dovrebbe costituirsi come contrappeso.

Dipendesse da noi di Casertace, per tutte le volte che abbiamo affrontato questo argomento, vieteremmo senza se e senza ma ai componenti di un collegio dei Revisori di un Comune, di frequentare in carne ed ossa gli uffici, soprattutto quelli abitati dai depositari del potere politico e del potere burocratico, cioè incontrare sindaco, assessori, consiglieri comunali, dirigenti più o meno apicali, nelle ore in cui questi sono operanti e operativi.

Concentrandoci sul merito della questione che affrontiamo nell’articolo odierno, i Revisori operanti nel Comune di Marcianise hanno scritto cose che l’ormai bollito Beppe Grillo avrebbe definito “pazzesche”. Il testo integrale dello stralcio riferito al Consorzio Idrico lo mettiamo a disposizione in calce a questo articolo di chiunque voglia consultarlo in modo da sincerarsi che quello che stiamo scrivendo risponda alla realtà dei fatti.

In sintesi, per chi non ha voglia di leggere il documento, è soprattutto una questione ad essere postadai Revisori: il Bilancio di esercizio del Consorzio Idrico relativo all’anno 2019, si è chiuso con una perdita, con un disavanzo pari a 2o milioni 882mila 756 euro. Il bilancio successivo, cioè quello che rappresenta lo strumento del lavoro istruttorio dei Bilanci consolidati dei Comuni consorziati, a partire da quello del capofila Marcianise, fa scomparire questo disavanzo. Ci abbiamo dovuto pernsare un po’ prima di trovare l’espressione giusta. “Fa scomparire” è la più adatta a sintetizzare il caso. Quella perdita, infatti, non è stata ripianata fino a prova contraria. Naturalmente, Casertace non ne è stupita, avendo scritto centinaia e centinaia di articoli che hanno segnalato l’esistenza di notizie di reato nell’elaborazione di tutti i documenti contabili dell’Idrico, senza che chi di dovere abbia avvertito la necessità, derivata dalla Costituzione italiana, di attivare una procedura di attenta, approfondita verifica, che non può consistere nella solita, oziosa acquisizione di documenti ufficiali che da anni e anni uomini e donne della polizia giudiziaria compiono senza poi che le condizioni generali e specifiche, soprattutto quelle di tipo motivazionale, dell’indagine permettano di cavare un ragno dal buco.

Non stupisce Casertace che con il solito gioco di prestigio, tenuto in vita e alimentato dall’impunità di cui questi signori di fatto godono, i quasi 21 milioni di disavanzo vengano cancellati con un tratto di penna, così come notano i Revisori dei conti del Comune di Marcianise.

Questi si dimostrano ineccepibili nella elencazione, purtroppo però solo assertiva, di quello che ogni ente pubblico dovrebbe fare quando è chiamato a fronteggiare un disavanzo di bilancio. I revisori di Marcianise si dimostrano, dunque, ineccepibili nel momento in cui scrivono testualmente: “Le perdite di esercicio relative ad annualità precedenti devono essere oggetto di ripiano da parte del Consorzio medesimo attraverso l’utilizzo di proprie riserve disponibili”.

In poche parole tu non puoi attingere da dove ti pare, all’interno del bilancio, le risorse per ripianare, ma devi utilizzare capitoli e poste dedicati. Ma, dato che, come pure nota il collegio dei Revisori dei conti del Comune di Marcianise, la posta “Altre Riserve” del Bilancio del Consorzio Idrico dell’anno 2020 contiene 48mila e 58 euro, è un po’ difficile che questa somma possa garantire il ripiano di quasi 21 milioni di euro di disavanzo. Ciò non significa che la posta “Altre Riserve” possa essere l’unica a cui attingere per l’attività di ripianamento del disavanzo. Non vuol dire, ma da qualche parte lo devi pure scrivere in che modo vuoi risanarlo ‘sto bilancio. E qui ci soccorre di nuovo il parere dei Revisori dei conti del Comune di Marcianise che citano, non certo in termini molto lusinghieri, i loro colleghi del collegio dei Revisori dei conti dell’Idrico: “Si prende atto che il collegio dei revisori dei conti del Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha espresso un “giudizio positivo con rilievi” sul bilancio di esercizio 2020 ed ha definito la propria relazione unitaria tralasciano il c.d. dettaglio contabile causa relativa “fotocopia” non risultante tra i documenti acquisiti agli atti, che avrebbe dovuto rappresentare le modalità contabili di azzeramento di suddette perdite pregresse”.

Ecco qui la “papocchia”: se gli uffici dell’Idrico hanno dimenticato di redigere questo foglio oppure se il medesimo si è perso dopo essere stato fotocopiato o nella trasmissione digitale, ci chiediamo per quale motivo i Revisori dei conti del Citl non abbiano chiamato il dirigente, magari il direttore generale, per chiedere di risolvere questo problema, tanto grande e importante da determinare la scelta molto grave, molto seria sul terreno degli standards di trasparenza, di elaborare una relazione unitaria tralasciando il cosiddetto dettaglio contabile. Quello che chiamano dettaglio contabile è, in realtà, la spiegazione formale del modo in cui il Consorzio Idrico avrebbe dovuto ripianare il debito. Se quel foglio si è perso fortuitamente, il problema andava risolto velocemente, ripristinando il fascicolo e i documenti; se invece non è andata così, c’è il Codice penale che all’art. 328 disciplina e punisce il reato di “Rifiuto di atto d’ufficio. Omissione” e che contiene pene reclusive da sei mesi a due anni.

Fin qui la vicenda a dir poco oscura, riguardante l’eventuale iniziativa che il Consorzio Idrico avrebbe direttamente dovuto assumere per ripianare il disavanzo del Bilancio consuntivo del 2019.

Per cui, bisogna passare al Piano B, che poi è anche l’ultimo Piano possibile: tutti i soci, cioè i Comuni consorziati, ripianano conferendo una cifra in quota parte. E, qui, i Revisori dei conti del Comune di Marcianise tracciano la linea di comportamento, stabilita dalla legge: il Comune di Marcianise dovrà accantonare, in realtà il termine utilizzato è “congelare” al momento dell’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’anno 2021, cioè di qui a poco, l’avanzo che si renderà disponibile a salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente. Qui, confessiamo, un nostro limite: in anni e anni di lavoro abbiamo maturato molte competenze in tema di contabilità negli enti locali, ma di mestiere non facciamo i commercialisti e/o i revisori contabili. Per cui, qualcosa ci può sempre sfuggire. Dunque, nel momento in cui i revisori marcianisani raccomandano all’amministrazione di congelare l’avanzo di bilancio a salvaguardia degli equilibri finanziari, noi, con i nostri limiti, capiamo che il congelamento riguarda l’intero importo di un eventuale avanzo e non un importo fino a concorrenza di quel 21,43% di cui il Comune di Marcianise è titolare quale socio del Citl e che equivarrebbe precisamente, partendo da quel disavanzo di quasi 21 milioni di euro, alla cifra di 4 milioni 475mila e 715 euro.

Ultimo passaggio: il collegio dei Revisori dei conti raccomanda ancora “al consiglio comunale di esercitare tutti i poteri di vigilanza e controllo in seno a tale organismo. Raccomanda di monitorare l’andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate; di verificare periodicamente i bilanci delle società parecipate”.

Embè è che problema c’è? Il consiglio comunale di Marcianise e, allargando il perimento, l’amministrazione comunale di Marcianise, hanno l’uomo giusto al posto giusto per tenere sotto stretto controllo le manovre e le modalità che non noi, ma il collegio dei Revisori del Comune di Marcianise considera anomale, oblique, discutibili, forse irregolari. L’uomo giusto al posto giusto è uno che è nato per fare il censore. Inflessibile, incorruttibile, integerrimo, cammina da sempre con la schiena dritta, preoccupandosi di risultare al di sopra di ogni sospetto nella declinazione del suo rapporto, assolutamente integro e trasparente, con gli enti pubblici di cui fa parte. Il suo nome è Giovanbattista Valentino, consigliere comunale, ma soprattutto rappresentante di Marcianise, cioè custode istituzionale di quel 21,43%, nell’assemblea del Consorzio Idrico.

Alla luce di queste raccomandazioni, erogate dal collegio dei Revisori dei conti del Comune, Gb Valentino rivolterà come un calzino la contabilità del consorzio.

Lo farà già a partire dalla prossima settimana. Al riguardo, ha annunciato che si occuperà di tutte le spese e di tutte le procedure relative alla concessione degli incarichi legali a professionisti esterni. Non guarderà in faccia a nessuno. La prima cosa che farà, infatti, sarà quella di scrivere formalmente, da socio di riferimento, al presidente del Citl Pasquale Di Biasio, ai componenti del Cda ed a tutti i sindaci soci segnalando loro le anomalie e la numerosità degli incarichi, attribuiti, per centinaia di migliaia di euro senza che lui, per carità, ne fosse neppure lontamente consapevole, alla sua consorte Rachele Barbarano.

Caro Di Biasio, caro Palmieri, caro Vitaliano Ferrara, caro Iovinella la pacchia è finita. E’ in arrivo il super Gb, il giustiziere di chi ha sterminato la spesa pubblica, la buona gestione e ogni codice di legge che la Repubblica italiana annovera.