MARCIANISE. Incidente in scooter, ex assessore finisce in ospedale 1 Agosto 2023 - 19:44

MARCIANISE – Un po’ di paura, qualche ammaccatura e nulla più. Un bilancio comunque positivo quello del commercialista ed ex assessore di Marcianise Biagino Tartaglione, rimasto leggermente ferito in un incidente mentre era a bordo del suo scooter e si stava legando recando al lavoro. Il commercialista ha impattato con il suo mezzo contro una Fiat Punto. Non dovrebbe trattarsi di un incidente legato a precedenze o simili, visto che entrambi viaggiavano nella stessa direzione. Tartaglione, leggermente ferito, ma in maniera non grave, è stato poi accompagnato all’ospedale di Marcianise e dimesso qualche ora dopo.