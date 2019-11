MARCIANISE. Lastella stoppa sul nuovo Commissariato di Polizia. Revocata anche la determina dello spostamento nell’ex Tribunale

MARCIANISE (M.C.V.) – L’intenzione, ormai consolidata e nota, è quella di allocare la nuova sede del commissariato di Polizia di Marcianise all’interno dell’edificio di Via De Felice, di proprietà comunale, che precedentemente ospitava la sezione distaccata del Tribunale di Santa Maria C.V.

Questa idea contempla l’obbligo, la parte del Comune di Marcianise, di cedere gratuitamente in comodato d’uso l’immobile al Ministero dell’Interno alla scadenza del cosiddetto contratto di “partenariato pubblico-privato”.

Questo era quanto statuito dalla determina 662 del 16 agosto 2019.

Com’è noto, il commissario prefettizio Lastella sta mettendo in discussione molti atti amministrativi realizzati dall’amministrazione Velardi e anche in questo caso, come già in diversi altri, ha operato una revoca della determina precedentemente approvata.

In sostanza, il commissario ha valutato come indispensabile l’esecuzione di uno “Studio di Vulnerabilità Sisimica” sull’immobile, ricadente nella categoria di “Edificio Strategico di IV classe d’uso”.

Dalle verifiche effettuate sul procedimento, il commissario ha constatato che questo studio non risulta eseguito. Di qui la revoca, il cui dettaglio potrete leggere di seguito:

determina_n_58