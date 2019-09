MARCIANISE. LE FOTO. La pioggia trasforma la città in una palude. Le distrazioni di chi deve gestirla e si dimentica di farlo

MARCIANISE (red.cro.) – Un temporale incredibile, due notti burrascose quelle che abbiamo passato tra domenica e lunedì e tra lunedì e martedì. Piogge e fulmini senza sosta che hanno creato non pochi problemi in tutta la provincia. Tra le città coinvolte e danneggiate sicuramente c’è Marcianise, dove le polemiche sono accesissime intorno ad una manutenzione ritenuta fatiscente da molti.

Le foto che mostriamo sono abbastanza chiarificatrici di una grave disattenzione, qualcuno arriverebbe a definirla disinteresse, compiuta da chi si occupa della gestione ordinaria della città. La pulizia di tombini e caditoie, azione di routine in buona parte dei comuni d’Italia, in quel di Marcianise è stata completamente bypassata, saltata. E se, invece, eseguita, la pulizia è stata compiuta in maniera superficiale e insufficiente, visto che la città mai è stata simile a Venezia come nelle scorse ore.

L’amministrazione comunale guidata da Antonello Velardi sta vivendo un anno a dir poco tribolato, tra indagini sull’interporto, i pericoli di caduta della giunta e la storia delle firme false a supporto di “Orgoglio Marcianise con Velardi sindaco” alle comunali 2016 che ancora aleggia sul municipio di via Roma. L’impressione è che queste situazioni, queste storie ancora poco chiare, abbiano fatto perdere la bussola ai politici e ai dirigenti che guidano Marcianise, arrivando a fargli dimenticare l’ordinaria amministrazione, i piccoli lavori di cui un comune ha bisogno, come la pulizia delle caditoie nei giorni di pioggia, perché distratti da vicende giudiziarie e politiche che, per la loro importanza e per la loro gravità, restano in cima alla lista dei pensieri di chi ha in mano le chiavi e i destini della città.