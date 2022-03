MARCIANISE. L’outing di G..B. Valentino: “Ebbene sì, mi sono apparato per il Consorzio e ho perculato la minoranza”. 4 domande serie su di lui e sua sua moglie Rachele Barbarano

Ci siamo sforzati nell’ascoltare diverse fasi della seduta del consiglio comunale svoltasi martedì e, avendo il dovere di essere umili a tal punto da riconoscere che comunque questi due sono assessore e consigliere, abbiamo ritenuto di soffermarci su due punti precisi dei loro interventi

MARCIANISE – Come facciamo di solito, abbiamo ascoltato e anche visto qualche fase della seduta del consiglio comunale svoltasi tra il pomeriggio e la serata di martedì scorso.

Come si suol dire ci tocca, perché se dovessimo vincolare questa decisione ad una valutazione realizzata in termini assoluti, ci sarebbero almeno tre o quattro milioni di cose più interessanti da fare, compresi i lavori a maglia e sicuramente, di gran lunga, sarebbe più entusiasmante l’attività bersaniana di pettinare le bambole.

Ascoltare gli interventi nel neo-assessore al Bilancio Giuseppe Golino e del consigliere comunale Giovanni Valentino costituisce una prova di serietà, di sobrietà, di evidente umiltà e di rispetto delle istituzioni in quanto tali, e anche della circostanza che Casertace è un quotidiano locale che non deve mai montarsi la testa, pensando di poter guardare dall’alto in basso queste espressioni del pensiero autoctono.

L’assessore Giuseppe Golino è stato eletto in consiglio comunale al pari di Giovanni Valentino e dunque depositario, insieme a quest’ultimo, di un legittimo mandato democratico. La realtà locale è questa e noi abbiamo il dovere di misurarci con essa, senza fare gli schizzinosi, perché l’alternativa è che chiudiamo il giornale e ne facciamo un altro a Roma, a Sondrio.

Però, possiamo almeno rivendicare la libertà di selezionare quello che riteniamo utile all’informazione che intendiamo sviluppare e porgere gratuitamente ai nostri lettori.

Dell’intervento che Giuseppe Golino ha fatto, a commento della mozione presentata da 11 consiglieri comunali d’opposizione sulle nefandezze del Consorzio Idrico, di cui, ricordiamo, il Comune di Marcianise è socio principale di riferimento con il suo 21,43% delle quote, citiamo l’affermazione formulata sullo status del consigliere comunale Giovanni Valentino.

Fino ad oggi non è che si fosse capito granché su chi rappresentasse realmente il Comune di Marcianise nell’assemblea consortile. L’assessore Golino ha detto chiaro e tondo che è Giovanni Valentino il titolare ufficiale di questa funzione di rappresentanza.

Per quanto riguarda l’intervento realizzato dall’appena citato consigliere comunale, abbiamo preso molto seriamente e, credeteci, non stiamo scherzando, una sua affermazione che testualmente riportiamo: “Io non ho problemi a dire che mi sono apparato…forse qualcuno ci ha creduto veramente”.

Evviva la sincerità. Eh già, perché qui da noi, ormai, la difficoltà che le varie magistrature incontrano nell’incrociare le migliaia e migliaia di notizie di reato che si palesano a ripetizione, ha indotto i politici, che dalla loro carica traggono degli indubbi vantaggi personali, ad abbattere anche l’ultima paratia, a lacerare anche l’ultimo velo di pudicizia formale.

Tante volte lo abbiamo criticato. Stavolta diamo atto a Giovanni Valentino di aver detto la verità: mi sono apparato e qualcuno ci ha creduto.

In pratica ha svelato ciò che è successo a cavallo tra l’anno vecchio e l’anno nuovo. Quando il sindaco Velardi, facendo una delle pochissime cose buone che ha fatto nei suoi sciagurati anni di amministrazione, ha mandato in assemblea del Consorzio Idrico il buon Vincenzo Iuliano a votare contro il Bilancio, Valentino ha minacciato fuoco e fiamme, compulsato evidentemente dal presidente Di Biasio e forse anche da Giovanni Zannini.

Ha contattato la minoranza dicendo di essere disponibile ad andare dal notaio per spedire a casa Velardi.

Ma in realtà non era questa la sua intenzione. Lui voleva impaurire il sindaco, ridurlo a più miti consigli e soprattutto voleva che Velardi gli riconsegnasse la piena potestà di azione, la piena autonomia all’interno del Consorzio.

Ragionateci bene: Valentino dice che qualcuno ci ha creduto rivelando di aver raggirato la minoranza. Non siamo nati ieri e in politica ci può anche stare che, al servizio di una ragione, di un obiettivo realmente politico, si possa costruire un falso movimento con l’obiettivo di ridurre a più miti consigli chi quell’obiettivo politico ti impedisce di realizzarlo.

Ma Valentino ha utilizzato la minoranza, e lo dice lui stesso nel suo intervento, per appararsi, per ricostituire un suo interesse personale.

Ora non è che quelli della minoranza, cioè Abbate, Moretta, Tartaglione, Delle Curti & Co. siano degli allocchi.

In quella vicenda sviluppavano ortodossamente quello che è obiettivo di ogni opposizione: ritenendo un’amministrazione non all’altezza di governare uno Stato, una Regione, una città, sviluppano una strategia per far cadere quel governo, quel presidente della Regione, quel sindaco.

Nel rapporto politico che ci può essere tra un consigliere di maggioranza dissidente e l’opposizione è salvaguardato, di solito, l’onore personale, che sta fuori da queste partite e che induce chi si muove in maniera non ortodossa, cioè lavorando su due tavoli, a non andare troppo al di là e a non investire la sfera dell’onorabilità personale.

Ecco perché va apprezzata la professione di sincerità fatta da Giovanni Valentino. Della serie: mi sono fatto i fatti miei, me ne vanto e tiè, beccatevi il gesto dell’ombrello, cari consiglieri di opposizione, vi ho fatti fessi.

In effetti l’opposizione avrebbe il dovere di rifare esattamente quel che ha fatto all’inizio dell’anno.

Perché, per l’appunto, è quella la sua funzione e non necessariamente l’obiettivo deve essere raggiunto.

L’importante è provarci, perché nella condizione dei rapporti politici tra partiti e movimenti attivi a Marcianise, la minoranza, dopo averci provato a gennaio, dovrà riprovarci ancora. Farlo è un dovere finanche etico, sicuramente più importante del fatto stesso che un’operazione del genere riesca o meno.

Valentino, tra croci rosse, padre eterno che avrebbe già punito, ecc.ecc., l’Abbate che sogna ogni notte Antonello Velardi, non ha risposto alla domanda più importante: l’avvocato, poco praticante, Rachele Barbarano, moglie del consigliere comunale nonché ufficiale rappresentante del Comune più importante del Consorzio Idrico, è stata titolare di rapporti professionali con lo stesso Consorzio nel periodo in cui il marito ha ricoperto la sua carica ufficiale di “socio” di maggioranza relativa?

Attualmente, l’avvocato poco praticante Rachele Barbarano è ancora titolare di incarichi direttamente erogati dal Consorzio Idrico, ente in cui il marito è il rappresentante del socio più importante?

L’avvocato poco praticante Rachele Barbarano ha delle pendenze nel Consorzio Idrico? Deve ricevere soldi quale corrispettivo degli incarichi più o meno evasi?

A questo deve rispondere Valentino, non ad altro.

Fare sempre confusione, pronunciare frasi allusive e senza senso, non è un problema collegabile ai contenuti o non contenuti dei suoi interventi. Quello che ha detto (si fa per dire) in consiglio comunale martedì, è importante per quel che riguarda il disarmante outing esposto sul proprio “apparamento”, ma nel momento in cui ha distribuito frasi di biasimo o di dura valutazione personale nei confronti della minoranza e anche di questo giornale, non ha creato un problema alla minoranza o al sottoscritto (che figuriamoci se può mai porsi il problema dell’eloquenza di Valentino); ma ha svicolato, ha di nuovo eluso la necessità di dover spiegare le situazioni che stanno dentro e attorno alla sua attività all’interno del Consorzio Idrico.

Il primo che dovrebbe formulargli queste domande è proprio il sindaco Velardi: il 21,43% delle quote consortili servono solamente al Cud, al 730 del consigliere comunale Giovanni Valentino e della sua signora?

Ma questo è un discorso troppo serio e a questo punto, dopo aver scritto in questo articolo i punti principali di valutazione sugli interventi dell’assessore Golino e del consigliere Golino, è inutile proseguire visto e considerato che l’unica cosa che possiamo continuare a fare è quella di non rispondere alle provocazioni, continuando invece a chiedere risposte precise, quelle che non arrivano mai da anni e anni, a domande precise come quelle che abbiamo riformulato per l’ennesima volta anche in questa circostanza.