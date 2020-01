CASERTA/MARCIANISE – Dopo il “giro” scoperto in provincia di Venezia, sono state individuate prostitute pagate con il Pos anche in provincia di Caserta.

Le ragazze, una trentina in tutto, “operavano” tra Viale Carlo III, a Caserta, e la zona industriale di Marcianise. A differenza delle “professioniste” di Venezia, le lucciole campane agivano per strada, ma utilizzavano comunque il pos per farsi pagare le prestazioni con moneta elettronica.