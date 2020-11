MARCIANISE. Rachele Barbarano, moglie di G.B.Valentino, fa l’avvocato solo per il Corsorzio Idrico, per il quale ha emesso, nel 2020, 7 fatture su 8

MARCIANISE – Abbiamo elementi probanti a sufficienza per sostenere che l’avvocato Rachele Barbarano non svolge la sua professione oppure la svolge gratuitamente.

Tutto quello che fattura con un’unica e a questo punto insignificante eccezione, lo spedisce al Consorzio Idrico.

Sarebbe a questo punto serio ed opportuno che il presidente Pasquale Di Biasio spiegasse su quale base il consorzio decida di utilizzare la Barbarano, sostanzialmente inattiva come nella professione forense.



Ovviamente, siamo a piena disposizione della Barbarano e di suo marito G.B.Valentino, consigliere comunale di Marcianise ma soprattutto componente di riferimento nell’assemblea del Consorzio, dove rappresenta il suo Comune e il 15% quota di maggioranza relativa, qualora volessero esprimere una loro opinione in dissenso o precisando la propria idea in merito a questi e ad altri articoli.Ovviamente, senza far casino e senza buttare il pallone in tribuna, con le solite parole d’ordine, le solite frasi su attacchi e stupidaggini assortite.

Risposte nel merito.

Rachele Barbarano incassa incarichi e soldi dal Consorzio in cui il marito esercita la funzione di componente dell’assemblea con la titolarità della quota più alta tra quelle di tutti i Comuni. Se questo è vero, il nostro lavoro finisce qui; se questo non è vero, il consigliere Valentino e l’avvocato Barbarano lo devono dimostrare con fatti che fisicamente sono uguali e cotnrari a quelli da noi esposti.

Niente chiacchiere. Se siete capaci rispondente a questa domanda. Se ci convincerete delle vostre ragioni, lo riconosceremo, perché noi non facciamo battaglie pregiudiziali.

In conclusione, nell’anno 2020, l’avvocato Barbarano ha emesso fino al giorno 11 novembre scorso, 8 fatture di cui 7 al Consorzio per una somma di alcune decine di migliaia di euro.

Solo la numero 5 non ha raggiunto gli uffici consortili.

Ciò vuol dire che Rachele Barbarano, e così ritorniamo all’assunto iniziale, l’avvocato non lo fa o lo fa gratuitamente,

Dunque è assolutamente doveroso porsi degli interrogativi sulla natura e la ragion d’essere di questi affidamenti, su cui grava, come abbiamo già detto, un conflitto di interessi grande come un grattacielo di cento piani legato alla posizione in assemblea di Giovan Battista Valentino marito della professionista marcianisana che poca dimestichezza, però, sembra avere con il concetto stesso di esercizio dell’attività forense.