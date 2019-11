MARCIANISE (red.cro.) – Nuovo servizio di Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia nella provincia di Caserta. Questa volta si occupa di falsi incidenti e periti furbetti. Sembrerebbe, nel comune di Marcianise, che ci sia un perito assicurativo in grado, come dimostrato dal servizio andato in onda, di “mettere in piedi” un falso incidente stradale. Inoltre, sempre il perito, parla di un presunto medico compiacente, il quale potrebbe fornire falsi certificati.

