MARICAN&CANCIELLO. Ora il sindaco Affinito porta in consiglio la “sua” revoca della Variante Palmieri-Ferriello. Ma secondo noi è un po’ loffia e vi spieghiamo il perché

In considerazione dei personaggi coinvolti, non è un diritto, bensì un dovere quello della diffidenza rispetto ad una proposta di delibera francamente fragile perché basata solo sul problema della proprietà degli ormai arcinoti 250 mila metri quadrati

CARINARO (g.g.) -Almeno all’inizio di questo articolo, quando non abbiamo ancora posto delle questioni di merito, dobbiamo dare per assodata la buona fede del sindaco di Carinaro, Nicola Affinito, e della sua maggioranza e diciamo dunque che la proposta di delibera messa all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato per domani, mercoledì 28 ottobre, sia genuinamente finalizzata ad eliminare uno dei più grandi sconci che la politica degli affari e delle speculazioni abbia mai realizzato nella nostra provincia e forse anche nella nostra regione.

Partendo da questo presupposto, va individuato nella volontà di non darla vinta a Stefano Masi, a Dell’Aprovitola e a coloro che tempo fa hanno presentato una loro proposta di delibera, ugualmente finalizzata ad eliminare la variante al Piano regolatore vigente, con la quale la premiata ditta formata dal vice prefetto, oggi fortunatamente in pensione, Luigi Palmieri, e dall’ingegnere Davide Ferriello, aveva aperto la strada al permesso di costruire concesso all’ormai notissimo imprenditore Ferdinando Canciello per realizzare una serie di capannoni che, secondo quello che lo stesso Canciello aveva riportato nel corpo del suo progetto, avrebbero dovuto ospitare un importante polo della logistica legata all’e-commerce. Il tutto su una superficie “mostruosa” di 250 mila metri quadrati (o 25 ettari, che dir si voglia), tutti quanti, centimetro per centimetro, trasformati, per effetto della variante Ferriello-Palmieri, da zona agricola a zona destinata ad attività produttive, con conseguente decuplicazione del valore dei terreni.

Però, può capitare che per far dispetto a Masi e alla opposizione, il sindaco Affinito e la maggioranza approvino domani una delibera, attraverso la quale l’annullamento della super variante avverrebbe, definendo una prospettiva resa incerta dagli argomenti deboli, vulnerabili, visto e considerato che il difetto di proprietà, unico elemento, ripetiamo, attorno al quale ruota l’iniziativa dell’amministrazione comunale e della maggioranza, non darebbe, necessariamente, scacco matto alle ambizioni di Canciello, che non si sa bene se e quanti compromessi di impegni a vendere abbia già nelle sue mani.

Abbiamo dato un’occhiata alle 8 pagine della proposta di delibera, che onestamente non ci sembra uscita dalla penna di un fine conoscitore delle leggi sull’urbanistica. E proprio da questa lettura abbiamo subodorato il rischio dell’utilizzo di una sola motivazione quale elemento di annullamento di quella modifica di destinazione d’uso. In sostanza, la maggioranza sta per fare quello che aveva detto di voler fare durante il consiglio comunale tesissimo e tempestosissimo, alla fine del quale la delibera dell’opposizione era stata bocciata.

Utilizzare gli argomenti sicuramente molto più solidi e meno vulnerabili della minoranza, magari aggiungendoci anche la questione della proprietà, avrebbe sostanzialmente blindato l’operazione. Peraltro, le questioni personali, i livori scatenatesi tra il sindaco Affinito e Masi, il quale, lo ricordiamo, è stato assolutamente determinante per la vittoria elettorale del primo, non possono creare, a meno che non ci troviamo ad avere a che fare con una scuola dell’infanzia, con un asilo infantile, una strategia asimmetrica come questa.

Se la politica ha ancora un minimo di serietà, ha, infatti, il dovere di prendere atto dell’esistenza di un obiettivo comune, perorato sia dalla maggioranza che dall’opposizione. Chissenefrega se Masi e Affinito, se Masi e Moretti, non si rivolgono la parola. Mica devono baciarsi, cosa peraltro improponibile in questo periodo anche per due amanti. Devono limitarsi ad esercitare la loro funzione. Non devono fraternizzare in consiglio, devono solo votare.

Al contrario, il paradosso o l’apparente paradosso reggerà. Maggioranza e opposizione dicono e vogliono la stessa cosa ma ognuno sviluppa una sua procedura con il serio rischio di fallire quello che invece è un sacrosanto intervento di ripristino della legalità, ampiamente violata. Domani, dunque, sarà approvata una delibera fragile che, magari, si esporrà ad ulteriori iniziative del Canciello, a cui non mancano certo i quattrini per pagare fior di avvocati, finalizzata all’impugnazione anche di questo atto amministrativo, esattamente come è già successo con la determina dirigenziale di revoca del permesso a costruire. Ridurre la questione alla sola mancanza di legittimazione legata alla proprietà, potrebbe essere un modo per favorire Canciello, per creare la condizione per una sanatoria post acquisto terreni, della serie: rimosso il problema, ritorna la legittimazione.

L’aver la montagna partorito questo topolino è utile anche a non dar pressione alla pestilenziale elaborazione tecnica fondata a nostro avviso su decine e decine di irregolarità e uscita dalla testa di Davide Ferriello, ancora oggi influente dirigente del comune di Carinaro, che non ricopre più (almeno sulla carta) potestà sull’Urbanistica, ma continua ad avere quella sui Lavori Pubblici.

L’impianto fragile della delibera rende importante anche il fattore-tempo. Trascorrendo, infatti, 18 mesi dall’approvazione della variante al Piano regolatore, durante i quali l’imprenditore si è mosso in funzione di quella trasformazione urbanistica, il Canciello potrebbe acquisire ancora più forza, chiedendo al comune un maxi risarcimento dei danni e costringendo (ma magari il sindaco si farà costringere con grande piacere), l’amministrazione comunale a scendere a più miti consigli.

Vabbé, staremo a vedere cosa accadrà domani quando sicuramente torneremo sull’argomento, andando anche a colmare una nostra lacuna, con la pubblicazione di qualche sequenza di video e immagini riguardanti il consiglio comunale della scorsa estate, durante il quale Canciello, scortato da una decina di suoi dipendenti, a dir poco naif, non dimostrò certo di essere un lord o un interprete del bon ton, ma un aggressivo fautore dei suoi interessi, al punto che il consigliere Masi si sentì minacciato pesantemente, a ragione o a torto, non lo possiamo stabilire perchè quelle immagini non le abbiamo ancora visionate, mentre si può stabilire che Stefano Masi ha avuto precisamente la sensazione di trovarsi di fronte persone molto insidiose.