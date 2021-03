ZONA…SAN CIPRIANO. Per Emilio Martinelli, figlio del superkiller Enrico, compleanno, baci e abbracci in un ristorante napoletano. LE FOTO

SAN CIPRIANO D’AVERSA – E’ la nostra collega, la giornalista Marilena Natale, a dare uno notizia sulle attività di Emilio Martinelli, figlio di Enrico Martinelli, 53 anni killer ed esponente di spicco del clan dei Casalesi della fazione Schiavone a San Cipriano d’Aversa, condannato all’ergastolo nella sentenza Spartacus e detenuto al regime del 41 bis. Il figlio del sicario degli Schiavone avrebbe passato il compleanno di un amico in compagnia in un ristorante del napoletano, precisamente in quel di Portici.

Un comportamento che va chiaramente contro alle disposizioni ministeriali anti-covid della zona arancione, che prevede le serrande abbassate per i locali. E qualcuno potrà pensare che un figlio di un killer sicuramente non si sarebbe fatto fermare da un Dpcm e questa volta pare che chi abbia partorito questo ragionamento.

Per dare un po’ di coordinate genealogiche, Emilio è il nipote di Enrico Martinelli, omonimo cugino del killer e in passato sindaco a San Cipriano d’Aversa e consigliere provinciale. Questo rapporto di parentela fa sì che la moglie del Martinelli politico, Annarita Patriarca, membro dell’assemblea regionale, sia la zia del giovane Enrico. Figlia del defunto politico democristiano Francesco Patriarca (noto anche per il suo soprannome Ciccio a’ promess’) Annarita è stata sindaco di Gragnano, ma nel marzo 2012 diede le dimissioni poiché il marito, come detto, primo cittadino di San Cipriano, venne arrestato e in seguito condannato per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (LEGGI QUI) in quanto ritenuto dai giudici “uomo a disposizione del clan dei Casalesi“.

Tornando a Ciccio a’ Promess, appartenente alla corrente DC del politico di Castellammare di Stabia Antonio Gava, fu più volte deputato e senatore, il 14 giugno 2007, pochi mesi prima del decesso, è stato condannato in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, a nove anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: il democristiano gragnanese è colpevole di aver reso sistematicamente favori al clan camorristico Alfieri-Galasso.