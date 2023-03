MATTANZA IN CARCERE. Il comandante dei carabinieri: ci fu depistaggio sui video delle violenze

L’ufficiale dell’Arma Emanuele Macrì, all’epoca alla guida della compagnia di Santa Maria C.V., primo teste, oggi, nel processo che vede imputati 105 agenti di polizia penitenziaria.



SANTA MARIA CAPUA VETERE Ha raccontato ai giudici le difficoltà incontrate per sequestrare le immagini della videosorveglianza interna che testimoniavano le violenze sui detenuti, video poi determinanti per l’attribuzione delle

responsabilità ai singoli agenti. E’ stato l’ex comandante della compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere

Emanuele Macrì, attualmente al comando della compagnia di Cagliari, il primo teste, oggi, al processo (in corso davanti alla Corte di Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere) per le violenze ai danni di detenuti avvenute il 6 aprile 2020 nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere in cui sono imputati in 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) e medici dell’Asl di Caserta in

servizio nella casa circondariale al momento dei fatti.Una “difficoltà”, quella riscontrata dal comandante, che ha spinto gli inquirenti a contestare l’ipotesi di reato didepistaggioall’allora capo del Dap in Campania, e agli ufficiali della penitenziaria intervenuti nel carcere casertano, per “cancellare” le prove dei pestaggi, cristallizzati nelle immagini delle telecamere interne.“Il 10 aprile 2020 – riferisce Macrì – dopo aver ricevuto la delega dalla Procura ad indagare su quanto avvenuto il 6 aprile, inviai i miei collaboratori al carcere per le immagini delle telecamere, e fu detto loro che il sistema di videosorveglianza interno, in particolare del reparto Nilo dove erano avvenute le violenze, non funzionava”.