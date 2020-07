METEO DA LINGUA DI FUORI. Ecco da quando inizierà il caldo torrido a Caserta e provincia. LE TEMPERATURE CITTA’ PER CITTA’

CASERTA – La prossima settimana il caldo colpirà in maniera violenta tutto il nostro Paese. Da nord a sud, le temperature si alzeranno in maniera repentina.

Se già da oggi pomeriggio che tu la domenica, solo alcune parti dell’Italia soffriranno il caldo, da martedì ci saranno picchi di 38 e 40 gradi nelle zone piccola soprattutto quelle interne, della Campania. Quindi, Caserta città, coperta dai monti Tifatini, vedrà salire le temperature fino a toccare quota 37 gradi, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Se Caserta piange, Aversa, Marcianise e Maddaloni non sorridono. I tre grandi comuni non arriveranno a toccare quota 37, ma si avvicineranno, poiché la temperatura sarà intorno ai 35/36°.

Numeri simili sia per il litorale casertano, che per le zone montane, aree che, sia per il mare che per l’altura, avranno un caldo percepito inferiore rispetto ai centri abitati. Il sole ci farà compagnia per tutta la settimana prossima perchè poi, nella prima settimana di agosto, torneranno le piogge.