“Molestie a una bimba di 4 anni”, panico in spiaggia. Ecco il referto dell’ospedale

L’allarme è scattato, ieri, presso una struttura balneare di Ischitella

CASTEL VOLTURNO – Doveva essere una domenica d’estate spensierata, da trascorrere al mare in compagnia di amici per una famiglia che ieri si è recata presso uno stabilimento balneare di Ischitella ma, invece, si è trasformata in momenti d’ angoscia, paura e sospetti.

Tutto è iniziato quando la mamma si è accorta che la sua bambina di quattro anni non era più sotto l’ombrellone. In preda al panico ha iniziato a cercarla coinvolgendo i bagnanti presenti nella zona. I minuti sono sembrati interminabili, fino a quando, finalmente, la piccola è stata ritrovata.

I genitori hanno temuto che potesse essere accaduto qualcosa di grave e, in particolare, che la bambina potesse essere stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Castel Volturno, insieme a un’ambulanza del 118. La bambina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli per accertamenti medici.

Secondo quanto emerso dai filmati delle telecamere di videosorveglianza dello stabilimento, rapidamente acquisiti e analizzati dai militari, la bambina si era allontanata dall’ombrellone in compagnia di un ragazzino di dodici anni. Un dettaglio che ha rafforzato, agli occhi dei genitori, il timore che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Sospetti fortunatamente smentiti: né dalle immagini visionate né dagli accertamenti clinici effettuati al Santobono sono emersi segni di alcuna aggressione. I due bambini, si vede chiaramente nei video, si erano spostati per pochi minuti in prossimità delle cabine per poi fare ritorno. Le due famiglie, inoltre, si conoscono da tempo, frequentano lo stesso lido e ieri si trovavano vicini con gli ombrelloni.

Nonostante il grande spavento, comprensibile, i genitori, rassicurati dall’esito degli accertamenti, hanno scelto di non sporgere denuncia. La Tenenza dei carabinieri procederà comunque con un’informativa sull’accaduto, come da prassi quando sono coinvolti minori e vi sono ipotesi, anche solo ventilate, di reati contro la persona