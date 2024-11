MONDRAGONE. Cade dalla finestra e fa un volo di 4 metri, corsa in ospedale

Indagini in corso al fine di stabilire la dinamica dei fatti, nessuna ipotesi viene esclusa

MONDRAGONE – Cade dalla finestra della sua abitazione in via Padula a Mondragone. E’ quanto accaduto qualche giorno da ; un volo da un’altezza di quattro metri, per un uomo di circa 50 anni, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche. Trasportato in condizioni molto serie al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno e sottoposto agli esami del caso. Indagini in corso al fine di stabilire la dinamica dei fatti, nessuna ipotesi viene esclusa.