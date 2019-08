MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rissa tra due anziani avvenuta poco fa in via 4 Novembre (una laterale di Via Vittorio Emanuele). Ancora sconosciuti i motivi dell’alterco, fatto sta che i due se le sono date di santa ragione, ed è stato necessario l’intervento di alcuni passanti per evitare il peggio.

Uno dei due è rimasto ferito al volto, forse a causa di un pugno sferrato dall’altro.