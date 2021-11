MOVIDA VIOLENTA AD AVERSA. 13enne picchiato da branco finisce in ospedale

AVERSA – Ancora Movida violenta nel weekend appena trascorso ad Aversa. In via Seggio un ragazzino di 13 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che n lo hanno riempito di botte tanto da fargli perdere i sensi. A denunciare quanto accaduto è la madre del ragazzo attraverso un gruppo Facebook della città di Aversa. “Appena siamo arrivati sul posto ci siamo subito resi conto che nostro figlio non era lucido. Addirittura non ricordava quello che era successo. Così lo abbiamo portato all’ospedale Santobono dove gli hanno dato cinque giorni di prognosi. Non è possibile che dei ragazzi perbene passano tutta la settimana in casa a studiare e poi il sabato sera escono e vengono aggrediti senza un motivo”