MUTANDE BOLLENTI. ATTO II. Scoppia la passione tra Peppino Avecone e la bella Rosmunda Castiello, sorella della sottosegretaria della Lega. Ma Gianpiero si tiene a distanza

CASERTA (g.g.) – Quando l’estate ci mette lo zampino. Di sera le strade sono più illuminate, più affollate e quel dispettoso di Cupido, dunque, ci vede meglio e seleziona i suoi bersagli con sadica pazienza, creando delle relazioni sorprendenti. Ieri, nella prima puntata di quest’estate della nostra rubrica, ci siamo occupati di una nuova e sorprendente coppia (LEGGI QUI): Paolo Romano e l’intelligente presenzialista maddalonese ormai trapiantata a Roma, Sabina Aiello.

Se quella è una coppia non simmetrica, sorprendente, figuriamoci quella ugualmente di nuovo conio tra Giuseppe Avecone, Peppino per gli amici, che finalmente comincia a respirare, recuperando qualche energia, dopo le note disavventure giudiziarie vissute dentro ad una delle ordinanze della maxi inchiesta The Queen, e nientepopodimeno Rosmunda Castiello.



Intanto ci complimentiamo con il papà suo, che è anche il papà dell’attuale sottosegretario della Lega Pina Castiello, perché pur allevando maiali, pur occupandosi di bistecche, zamponi, prosciutti, sopressate, pancetta o ventresca che dir si voglia, ha dimostrato che l’ingegno può essere tenuto vivo attraverso la conoscenza, gli interessi, la curiosità. Oh, Rosmunda, mica pizza e fichi. Qui stiamo parlando di un nome di un importanza storica clamorosa. Chissà se in nuce, nella testa del coltivatore di maiali caivanese c’era già la visione di una grande alleanza tra il sud del capicollo e della “ventresca” e il nord del culatello, della bresaola, dello speck e dell’ossobuco. Cavolo, Rosmunda era, come molti sanno, la moglie, non certo inattiva e irrilevante, del re, capo e condottiero, del fiero popolo longobardo Alboino.

Rosmunda la longobarda. Dunque, tutto era scritto. Era scritto che le figliole dell’allevatore di suini sarebbero state le punte avanzate della Lega nel sud Italia. Ora, Rosmunda Castiello non sposerà Alboino-Salvini, anche se il ragazzone è piuttosto volubile e si muove in quello che Cetto La Qualunque chiamerebbe il “Regno Du Pilu” come un bambino in un grande negozio di dolci, saltabeccando di qua e di là, tra una Elisa Isoardi e una Francesca Verdini. Per cui, siccome certi numeri a Rosmunda, poi adattata nella famosa canzona, per motivi di metrica musicale, a “Rosamunda” non mancano, potrebbe anche accadere che…

Per ora la ragazza, la sorella minore ancora sostanzialmente elastica e turgida nelle sue articolazioni, a differenza della Pina che qualche piccola deifallance comincia a manifestare, si accontenta, si fa per dire, della solidissima posizione economica di Giuseppe Peppino Avecone, dentista con studio a Piedimonte ma anche a Caserta e componente di una famiglia che ha disegnato i destini di tutta l’area matesina della provincia di Caserta e non solo. Sua madre, una Isabella, è stata la cognata di una dei patriarchi della Democrazia Cristiana degli anni ’60, ’70 e ’80, Dante Cappello.

Il padre, Francesco Avecone, è stato uno dei dentisti più noti della provincia e lo studio di corso Giannone è contrassegnato proprio con il suo nome. Peppino Avecone ha tre fratelli, di cui due, un maschio e una femmina, separati definitivamente dai propri consorti, come lui. L’ultimo, il germano Alessandro, pure lui dentista, ha salde radici sentimentali nel matrimonio con un altro nome mica da ridere della politica casertana: Mara Zinzi, figlia dell’ex parlamentare, ex assessore regionale, ex presidente del consiglio regionale, ex presidente della provincia Domenico Zinzi, e sorella dell’attuale consigliere regionale Gianpiero.

La mutanda bollente di Peppino Avecone, adeguatamente e autorevolmente riscaldata dalla leggiadra Rosmunda, può avere delle implicazioni politiche, non con Gianpiero Zinzi, il quale è andato diritto per la sua strada e ha deciso, dopo aver valutato la possibilità di entrare nella Lega, ragionandone con Valentino Grant, oppure in Fratelli D’Italia, ha deciso di accettare la sfida complicata di un partito neocostituito: Cambiamo di Giovanni Toti che parte, in Campania, dallo stesso Zinzi, dall’esperto ex parlamentare Pisacane e anche da Giovanni Schiappa, ex sindaco di Mondragone che su questo partito impernierà la sua lotta, la sua battaglia contro il consigliere regionale Giovanni Zannini e l’amministrazione comunale.

Non sappiamo se Gianpiero Zinzi fosse a conoscenza della liaison tra Peppino Avecone, cognato di sua sorella, e Rosmunda Castiello che un domani, chissà, potrebbe diventare, a sua volta, cognata di una Zinzi, certo è che non ne ha approfittato, imboccando la strada meno comoda.

Quest’articolo, a differenza di quello di ieri, si è occupato più delle implicazioni politiche che del fatto sentimental-carnale in sé. per carità, non abbiamo sicuramente tradito, né edulcorato il segno sfrontato ma rispettose delle regole del giornalismo rosa che vanta una lunga e serissima tradizione. Il fatto è che conosciamo ancora poco dei luoghi in cui questa corrispondenza di amorosi sensi si concretizza in convegni d’amore più o meno calienti. Però non disperate. Manca ancora qualche settimana al suono della campanella, all’intonazione del famoso ritornello “L’estate sta finendo” e dunque occhio ai paparazzi di CasertaCE.