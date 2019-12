OMICIDIO KATIA TONDI. Arringa di 5 ore dell’avvocato di Lavoretano per smontare i punti dell’accusa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ durata ben 5 ore l’arringa dell’avvocato difensore di Emilio Lavoretano, nel tentativo di evidenziare tutte le discrepanze dei racconti dei testimoni nel processo per l’omicidio di Katia Tondi, la giovane mamma ritrovata cadavere in casa sua a San Tammaro il 20 luglio del 2013.

E’ sui rapporti tra Emilio e Katia che l’avvocato si è soffermato, sottolineando la discrepanza tra le intercettazioni dei familiari della donna, in cui mai si è fatto riferimento a presunti torti o azioni malevoli che l’uomo avrebbe commesso nei confronti della moglie, e le loro stesse testimonianze davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in cui, invece, hanno dipinto Emilio come un marito che impediva alla moglie di lavorare e finanche di andare dal parrucchiere.

L’avvocato ha concluso ponendo la domanda principale: chi ha ucciso Katia e perché? Si sarebbero potute valutare altre strade percorribili, acquisendo i video delle telecamere degli accessi del parco e delle strade attigue, le impronte di coloro che erano entrati in casa dopo aver trovato il cadavere, per escludere presenze di terzi, ma questo non è stato fatto. L’avvocato ha chiesto l’assoluzione di Lavoretano non essendoci alcuna prova tangibile che abbia commesso l’omicidio.