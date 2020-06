ORE 14:34. ESCLUSIVA CASERTACE. E’ Gaetano Gubitosa il nuovo direttore generale dell’ospedale Civile di Caserta. E’ uomo della coppia DeLucaVerdoliva

L’ex Dg, oggi transitato a Benevento, Mario Ferrante, lo aveva nominato alla direzione amministrativa qui da noi per poi portarlo con se con lo stesso incarico nel nosocomio sannita

CASERTA (g.g.) – Dal quartetto che aveva ottenuto il maggior punteggio a conclusione dei colloqui con la commissione esaminatrice, ci era parso subito il nome con maggiori possibilità di conquistare l’ambitissima carica di direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. Perché abbiamo compreso bene, ancor più da quando ci siamo addentrati maggiormente nelle questioni della gestione della sanità campana, che la coppia De Luca-Verdoliva decide in proprio e non ha bisogno di rapportarsi ai consiglieri regionali del territorio. Anzi, quando questi litigano, la coppia di inseparabili gode, eccome se gode, rendendo più facile la nomina di persone strettamente legate all’entourage di De Luca e che sono a lui rispondono.

Già ai tempi della nomina di Mario Ferrante fu così. Quando questi è stati in pratica costretto ad andare via da Caserta perché le date di definizione del managment interno erano sfalsate, a causa del famoso scioglimento per infiltrazioni camorristiche, rispetto a quelle delle altre aziende sanitari e ospedaliere della Campania, e quando De Luca, pur potendolo fare, non nominò un direttore generale ma un commissario, cioè Mariano, si capì che esisteva un disegno preciso affinché la modalità con cui Ferrante aveva governato l’ospedale di Caserta, e va riconosciuto, anche piuttosto bene, potessero trovare una continuità attraverso una persona legata allo stesso gruppo.

Gubitosa, nato a Benevento ma residente a Montemiletto, in provincia di Avellino e non distante da San Giorgio del Sannio e quindi dalla sua città natale, operante da sempre in Irpinia, era stato nominato alla direzione amministrativa dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano proprio da Mario Ferrante, che poi se l’era portato con sé a svolgere la stessa funzione all’ospedale civile di Benevento all’indomani della sua nomina al nosocomio sannita.

Oggi, Gubitosa si aggiudica, potremmo a questo punto dire “a mani basse”, la partita per la direzione generale di Caserta. De Luca ha deciso così perché si fida di questa persona al punto di affidarle il controllo dell’Aorn casertana nel pieno della campagna elettorale per le prossime regionali.