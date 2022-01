Che infornata nelle AS!. Festeggiano solo i soliti noti. Assunta la figlia del presidente del consiglio comunale di SAN FELICE A CANCELLO

Pensate un pò che stavolta non hanno avuto nemmeno la creanza di salvare l’apparenza visto che il 4 gennaio scorso hanno prima proclamato i 60 vincitori del concorso per assistente amministrativo e contemporaneamente hanno attinto altri 170 nomi dalla graduatoria degli idonei. Indecente, l’ennesima manifestazione proterva ed iniqua del sistema dei De Luca

SAN FELICE A CANCELLO (g.g.) – La tecnica è simile a quella utilizzata all’Asl di Caserta per l’infornata di raccomandati attraverso il concorsone di cui abbiamo scritto, già in un paio di occasioni, segnalando l’assunzione di figli di dirigenti, di politici, ma soprattutto di protetti e protette degli stessi, di gente che si è candidata, ha portato fieno in cascina di chi oggi fa il consigliere regionale e si trova, adesso, con un posto a tempo indeterminato da impiegato amministrativo della nostra Asl.

Alla Napoli 1, la più grande d’Europa, sono stati anche un pelo più spregiudicati. Se, infatti, qui da noi, si è partiti con un bando per tot assunzioni e poi sono occorsi 4-5 mesi e la pantomima di altrettante delibere in cui l’azienda sanitaria casertana certificava la necessità che comicamente emergeva ad intermittenza, di assumere ulteriori unità, a Napoli hanno fatto una cosa “lamp’ e scampa“.

Nel luglio 2019 è stato pubblicato un bando per l’assunzione di 60 assistenti amministrativi, tra cui 30 da attingere tra il personale già in servizio. Lo scorso 10 dicembre, cioè un mese fa, la dirigenza dell’Asl ha attivato la procedura terminata poi pochi giorni orsono, precisamente il 4 gennaio, con la proclamazione dei vincitori di questo concorso. Una proclamazione effettuata con la contestuale pubblicazione della graduatoria dal 1° al 231° posto.

Ah, allora stavolta ci sono i raccomandati, ma almeno il concorso è servito a qualcosa.

Quantomeno 170 concorrenti, tra cui diversi pedalini dei papaveri della pubblica amministrazione sanitaria campana, sono rimasti a piedi. 60 hanno vinto, altri 611, dato che gli idonei sono stati ben 671, non sono stati assunti.

Magari, proseguendo con questa riflessione pacificata rispetto ad un esito che pareva esprimere un’autentica selezione con il 10% dei concorrenti assunti per il nuovo lavoro, in futuro quella graduatoria sarà utilizzata per coprire qualche ulteriore posto, ma chi, per esempio, così avremmo completato la nostra riflessione silenziosa, si è classificato oltre i 100 deve cercare fortuna in un altro concorso. Perchè sarà anche idoneo, ma comunque non certo molto preparato.

Ma quando mai! Questo è solamente un sogno ad occhi aperti, una chimera.

La Campania, soprattutto dentro al regime De Luca e dei suoi sgherri sparsi sui territori, è, infatti, un’autentica fucina di illegalità. E lo diventa ogni giorno di più.

Perché noi illegali consideriamo le ciniche manovre che rendono solo apparente la celebrazione di un concorso, unico strumento attraverso il quale, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione Italiana, si può essere assunti a tempo indeterminato all’interno della P.A.

Leggete un poco che hanno combinato. Non dopo due anni, non dopo un anno, non dopo sei mesi, ma nello stesso giorno in cui l’hanno certificata, in cui sono stati ufficializzati i 60 nomi dei vincitori, sono andati a “sconcicare” la graduatoria. L’hanno fatto il 4 gennaio, quando, lo ripetiamo perchè qui veramente occorrerebbe una ramazza, da un lato hanno proclamato i vincitori, dall’altro hanno sottoscritto – lo scriviamo per la terza volta, nello stesso giorno – la neutralizzazione, seppur parziale ma comunque molto evidente ed aggravata dalla circostanza che se tu Asl proclami i 60 vincitori del concorso e dopo 30 secondi reali ne recuperi altri 170 dalla stessa graduatoria arrivando a quota 231 assunti, vuol dire che tu già lo sapevi prima e che dunque tutti quelli che si sono classificati oltre il 60esimo posto sapevano già che sarebbero stati assunti lo stesso, a patto di arrivare almeno 231esimo.

Manco la “creanza”, manco l’apparenza di aspettare una settimana o un mese. Tutto sommato non sarebbe cambiato nulla. Invece, sfrontati come lo può essere solamente chi sa di godere di un regime di impunità, hanno definito l’esito del concorso e poi hanno assunto un altro 300% dei 60 dichiarati nel bando.

Ciò se non annulla completamente l’esistenza del concorso, quantomeno lo lede profondamente, dato che un terzo degli idonei sono stati assunti dietro e in barba alla struttura enunciata per queste assunzioni per i posti di assistenti amministrativi.

Il sistema De Luca è putrido dentro, così come ha denunciato il professore Plotino, docente di Diritto Costituzionale all’Università di Cassino ed editorialista dell’Huffington Post, nella lettera scritta al segretario nazionale del Pd Enrico Letta con la quale ha rimesso la tessera del Pd, un partito a cui non vuole più appartenere proprio perché vi militano Vincenzo De Luca e suo figlio, fresco e inopinato vincitore, tra le polemiche, di un concorso per professore associato nella stessa Università di Cassino.

Piero De Luca si avvia a votare, insieme al padre, fatto unico nella storia d’Italia, per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Tra i beneficiati di questo autentico regalo immeritocratico, che ripetiamo rappresenta il modo con cui spavaldamente si raggira, si elude la Costituzione Italiana, c’è la signora o signorina Chiara Colella di San Felice a Cancello, figlia dell’attuale presidente del consiglio comunale Corrado Colella.

Quanto abbia contato questa parentela, quanto abbia potuto contribuire il fatto che il papà di Italia Chiara Colella ha raccolto 415 voti di preferenza alle ultime comunali di San Felice a Cancello e quanto abbia potuto contribuire, seppur in minima parte, nella spinta feroce che i consiglieri regionali della ricotta hanno attivato in funzione di questo sperpetuo, non lo possiamo stabilire.

Sappiamo sicuramente invece che, Chiara Colella, dottoressa in Sociologia, è arrivata 149esima come si può leggere dalla graduatoria, pardon, dalla beneficiata, pubblicata all’interno della delibera numero 16 del 4 gennaio scorso che potete consultare, nella sua versione integrale in calce a questo articolo.