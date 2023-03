Osimhenmania, 17 centimetri di golosità: l’omaggio de ‘Il Ventinove’ per l’attaccante del Napoli

Il Ventinove special edition dedicata a Victor Osimhen è disponibile nei punti vendita di Aversa (via Seggio) ed a Lecce in viale Francesco Re.

AVERSA – È decisamente il dolce più originale tra i tanti dedicati a Victor Osimhen. Si tratta del “Ventinove special edition per Victor Osimhen”: un fluffy pancake dalla forma di pene dedicato all’attaccante del Napoli e capocannoniere del campionato di Serie A. Il “Ventinove” è il primo posto in Italia dove viene trasformato il sesso in cibo, con dolci a forma di vagina e di pene. “La nostra special edition dedicata a Victor Osimhen – ha detto Ida Iorio ceo de ‘Il Ventinove’ – rappresenta un omaggio al campione che a suon di gol sta portando tutti i tifosi del Napoli e vivere un sogno atteso da oltre trent’anni”. Il Ventinove dedicato all’attaccante partenopeo è un dolce pancake a forma di pene inzuppato in cioccolata al latte o fondente e guarnito con noccioline che richiamano la chioma gialla dell’attaccante del Napoli. Immancabile, poi, il segno distintivo di Victor Osimhen: la mascherina nera.

Ventinove – ci racconta Ida Iorio – nella smorfia napoletana indica Il padre di bimbi, ovvero l’organo genitale maschile che consente quindi di mettere al mondo i figli. Da qui il nome del locale. Nel logo c’è un pene alato, simbolo già utilizzato nell’antica Roma. Queste figure erano chiamate fascinum o peni divini, usati per evitare il malocchio, tra le altre cose. Vari storici spiegano il potere simbolico e magico degli amuleti fallici sostenendo che avevano a che fare con la fertilità”. Il Ventinove special edition dedicata a Victor Osimhen è disponibile nei punti vendita di Aversa (via Seggio) ed a Lecce in viale Francesco Re.