OSPEDALE DI CASERTA. Azz, il primario Manola fu preso perchè eccellente nella chirurgia cocleare dell’orecchio. In un anno, ha compiuto zero interventi

CASERTA – (g.g.) Non si è ancora ambientato. Questa è l’unica spiegazione. Abbiamo già bacchettato oggi alcuni nostri lettori, non sappiamo se interni o esterni all’ospedale civile di Caserta, che si chiedevano maliziosamente per quale motivo, nell’ultimo anno c’era stata una drastica riduzione degli interventi cocleari, una cosa un poco più seria del mitico Amplifon, perchè serve a recuperare una porzione di udito nei casi più gravi, tipo la perforazione di un timpano e per ottenerlo occorre un intervento chirurgico che fissa internamente all’orecchio il dispositivo.

Li abbiamo bacchettati perchè volevano fare i maliziosi. Siccome noi ormai abbiamo raggiunto la pace dei sensi per quanto riguarda le cose dell’ospedale di Caserta, avendo visto, come il replicante di Blade Runner, e raccontato cose “che voi umani…” altro che i bastioni di Orione, ora non ci stupiamo più di niente. Anzi, siamo diventati buoni. I birbantelli che ci hanno scritto hanno messo in evidenza che la nomina del dottor Marco Manola a capo dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria era avvenuta grazie ad una valutazione monocratica dell’allora direttore generale Mario Ferrante che aveva in pratica ribaltato la graduatoria del concorso in cui Manola era arrivato terzo.

E sempre i birbantelli hanno evidenziato, inviandoci la copia della delibera che il motivo per cui il dg di allora aveva, come la legge gli consente, scelto Manola e non i primi due classificati del concorso, era proprio legato alla esperienza e al livello scientifico elevato che il professionista aveva espresso nell’ospedale San Carlo di Potenza, proprio negli interventi per gli impianti cocleari, una sorta di orecchio artificiale.

Siccome l’ospedale civile di Caserta con Ortensio Marotta primario, predecessore di Manola, aveva avuto numeri importanti e gli interventi cocleari erano il fiore all’occhiello, il brand più prestigioso del UOC al punto da essere diventato formalmente Centro di riferimento regionale, allora occorreva un medico, un primario in grado di conservare questo reddito scientifico, questa posizione privilegiata. Siccome Manola, secondo quello che scriveva il direttore generale, aveva mostrato una cifra di eccellenza negli impianti cocleari dell’ospedale di Potenza, non poteva che essere lui il successore di Marotta.

Un ragionamento, quello dei birbantelli, che non fa una grinza. Anci, addirittura noi abbiamo scritto che c’è stata una riduzione, loro ci hanno detto addirittura che da quando Manola si è insediato, il 20 dicembre 2018, all’ospedale di Caserta non è stato effettuato un solo intervento di impianto cocleare.

Il vostro ragionamento non fa una grinza? Siccome chi scrive s’è rotto letteralmente il cazzo perchè da 10 anni denuncia certe cose, ma poco, anzi, niente succede perchè la politica determina sempre tutto, a partire dalla nomina dei primari che ben raramente risponde ad una modalità meritocratica, noi vi diciamo che Manola è, intanto, un cognome che ci piace, che evoca atmosfere caraibiche o sudamericane, magari brasiliane e ribadiamo che è un problema di ambientamento. Deve imparare ancora dove sono le stanze, i gabinetti, la medicheria. D’altronde, ha 5 anni di contratto. Ha ancora 4 anni e un mese per rilanciare la chirurgia cocleare.

Da diverse centinaia di interventi all’anno a 0 interventi. Ma state sicuri, quando imparerà la strada dell’ospedale, Manola doppierà gli interventi di Marotta. Cos’è, un film? Sì, è un film del genere fantastico che a questo punto abbiamo cominciato a praticare perchè per scappare, fuggire da una realtà che fa della sanità campana e casertana un autentico cesso.