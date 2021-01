Paolo Siciliano “pesce a bambola”, Filippo Capaldo e il suo braccio operativo, la maddalonese Michela Di Nuzzo. ECCO CHI COMANDAVA

Abbiamo cominciato ad analizzare una serie di intercettazioni, rilevate in carcere subito dopo l’arresto del nipote di Michele Zagaria, avvenuto il primo ottobre 2015. Si capisce bene quale sia il ruolo addirittura egemone che il Capaldo ha dentro alle aziende di Paolo Siciliano. I compiti della mamma della di Nuzzo e il super conto corrente intestato al marito di questa al Banco di Napoli di Maddaloni

CASAPESENNA/MADDALONI – (g.g.) Filippo Capaldo, pur avendo il temperamento del leader, così come lo zio Michele Zagaria ha rilevato durante la propria latitanza, designandolo in pratica come suo successore, non ha saputo resistere alla tentazione di parlare, e di parlare tanto, ai suoi congiunti quando i medesimi gli rendevano visita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dov’era finito il primo ottobre 2015, per effetto della ben conosciuta ordinanza e la zia Gesualda Zagaria e dell’architetto che aveva messo mano a uno dei bunker in cui il citato Michele Zagaria aveva trascorso la sua latitanza.

Il primo ottobre Filippo Capaldo viene arrestato. Il 6 febbraio successivo, anno 2016, gli inquirenti ritengono di aver ascoltato a sufficienza e che non serve più raccogliere altri elementi dalle intercettazioni ambientali dei colloqui. Di questi, invece, viene valutata la pericolosità, perchè Filippo Capaldo dimostra di essere ancora il capo di un gruppo criminale che investe nell’economia produttiva della provincia di Caserta e per questo distribuisce direttive a chi è in condizione di rendergli visita una volta a settimana nell’ambito di un regime carcerario ordinario.

Per cui, dal 6 febbraio 2016, il giovane Capaldo lascia il carcere di Santa Maria ed entra in un penitenziario di massima sicurezza, in regime di 41 bis, cioè carcere duro, conseguenza di ciò che lui aveva detto durante i colloqui avvenuti nei mesi precedenti, soprattutto in quelli novembrini.

Poi, che siano occorsi altri 5 anni per trovare riscontri ed elementi a fondamento delle ipotesi formulate già al tempo dalla Dda, appartiene ad un altro discorso che non c’entra con la trattazione odierna.

Abbiamo dato un’occhiata a 4 o 5 colloqui intercettati. Per il momento, ne pubblichiamo solo un paio, precisamente quelli del 13 ottobre 2015 e del successivo 20 ottobre, rimandandovi ad altri approfondimenti per la pubblicazione dei rimanenti.

Abbiamo deciso di collegare questa prima pubblicazione di intercettazioni, alla formulazione testuale del capo di imputazione provvisorio a carico di Michela Di Nuzzo, 34 anni, di Maddaloni, insospettabilmente elemento centrale di tutta l’attività economica che la famiglia Capaldo svolgeva all’interno dei supermercati e dei centri di distribuzione di cui è ancora titolare l’imprenditore di Capodrise Paolo Siciliano, arrestato l’altra mattina.

Alla Di Nuzzo, come del resto alla madre Viola Ianniello, viene contestato il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico, ai sensi dell’articolo 416 bis. Non un concorso esterno bensì una partecipazione diretta, così come si può leggere tranquillamente dalla formulazione del capo di imputazione. Eppure Michela Di Nuzzo è un’incensurata. Per “conquistarsi” un presunto rango criminale di questo livello, deve aver fatto cose grosse.

E allora sintetizziamo la definizione di questa figura: lei è, per quanto risulta dalle conversazioni intercettate in carcere, il braccio operativo di Filippo Capaldo e della sua famiglia all’interno della grande azienda di distribuzione alimentare e di supermercati di Paolo Siciliano. Come si suol dire, la Di Nuzzo ha carta bianca. Delega piena da parte di Filippo Capaldo. Compie tutte le operazioni economiche, finanziarie, finalizzate ad assorbire i quattrini che dalle attività di Siciliano devono essere messe ad appannaggio dei Capaldo e del clan dei casalesi. Al riguardo, utilizza la figura opaca e semplicemente esecutrice di ordine, di Giovanni Merola 44 anni, pure di Maddaloni. E’ a quest’ultimo, non casualmente arrestato ai domiciliari e non in carcere, come invece è stato per la moglie e per la suocera, che viene intestato importantissimo, fondamentale conto corrente, aperto presso la filiale di Maddaloni del Banco di Napoli.

Lì, come hanno dimostrato i riscontri dell’indagine svolta dai Ros dei Carabinieri, vanno a finire quattrini importantissimi. Come vedremo in una prossima puntata, un Filippo Capaldo sempre più preoccupato per l’interruzione delle proprie attività economiche, ordina ad un certo punto di togliere, a titolo di una restituzione, la cui natura andremo a chiarire, 200mila euro in un colpo solo. Viola Ianniello, 56 anni, di Maddaloni, madre giovanissima (l’ha avuta a 20 anni) di Michela Di Nuzzo, è totalmente consapevole delle attività della figlia, alla quale partecipa direttamente, organizzando riunioni e mettendo a disposizione anche la propria abitazione per gli incontri tra Michela Di Nuzzo con Filippo Capaldo e Paolo Siciliano.

Ovviamente il tenore e i contenuti dei dialoghi carcerari tra Filippo, il fratello Nicola, l’altro fratello Mario Francesco, entrambi arrestati, e con sua moglie Miranda Piccolo, sono pieni di parole criptate. Incomprensibili per chi non conosce lo scenario strutturale di queste relazioni economiche tra Siciliano e il clan dei casalesi, ma che la magistratura inquirente è riuscita pazientemente a decodificare collegando alcuni passaggi riguardanti anche intercettazioni diverse, a riscontri oggettivi che si sono rappresentati come una conseguenza logica e materiale di quelle parole.

In sostanza, Filippo Capaldo, dopo l’arresto del 2015, non riesce ad avere la freddezza di non affrontare alcun argomento relativo ai suoi rapporti economici con Paolo Siciliano. Anzi, più si va avanti e più con frasi in codice, eroga direttive ai fratelli, soprattutto a Nicola, dimostrando una certa inquietudine per il depauperamento delle condizioni economiche sue e della sua famiglia raccomandandogli sempre di non esporsi, di non parlare con nessuno, di non assumere iniziative e di dare l’idea che fossero normali lavoratori. Questo si capisce nel momento in cui dice a Nicola di comunicare a sua volta a Michela Di Nuzzo che lavora in nome e per conto di Filippo negli uffici amministrativi di Paolo Siciliano, di chiedere a quest’ultimo di “vendere qualche cosa” in modo da monetizzare sopperendo alle necessità dei Capaldo che con Filippo in carcere devono mordere il freno.

Tutto il tenore delle parole di Filippo Capaldo, spinge gli inquirenti ad affermare che non solo questi aveva delle quote all’interno delle attività di Paolo Siciliano, al punto da utilizzare anche lo strumento dell’assunzione sua e del fratello Nicola quando ne ravvisasse il bisogno, così come avvenne e come CasertaCe scrisse a suo tempo, all’interno del supermercato Briò a Chiaiano, ma era in grado di stabilire le linee principali dell’attività economica del gruppo, attestando così una condizione di egemonia esercitata concretamente attraverso le operazioni compute dalla insospettabile 34enne maddalonese Michela Di Nuzzo, la quale, come vedremo si reca anche in una circostanza a Casapesenna, insieme a sua madre e a suo marito, proprio per incontrare, durante la carcerazione di Filippo, il fratello Nicola e la moglie Miranda.

E per il momento ci fermiamo.

