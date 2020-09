Parcheggia l’auto e si masturba davanti ad una scuola, denuncia shock di una donna

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Sorpreso a masturbarsi nella propria auto nei pressi di una scuola. A denunciare l’accaduto è una donna, rimasta sotto shock dopo lo spiacevole incontro. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. La donna era sul balcone di casa a stendere i panni, quando ha assistito alla vergognosa e bruttissima scena. Rientrata frettolosamente in casa ha allertato le forze dell’ordine e successivamente ha denunciato quanto accaduto sul suo profilo Facebook con un post atto a mettere in guardia i suoi concittadini: “Volevo comunicare ai cittadini di Sant’Arpino che nei pressi della vasca di Castellone si aggirava pochi minuti fa un individuo in macchina che praticava la masturbazione, non sono riuscita a prendere il numero di targa per sua fortuna. Si ritiene opportuno una serie di provvedimenti visto che nei pressi ci sono le scuole PS: sono Ancora scioccata per quanto accaduto fate arrivare questo post al sindaco grazie , la cosa è alquanto seria”