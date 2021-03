Paura in via Sicilia. In fiamme un deposito di elettrodomestici 27 Marzo 2021 - 19:08

SAN MARCELLINO – Fiamme in un deposito di via Sicilia a San Marcellino. All’interno della struttura, di circa 50 metri quadrati, erano stipati suppellettili e elettrodomestici. L’incendio si è sviluppato intorno alle 17 di questo pomeriggio sprigionando un fumo denso e nero. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa. Le cause sono in fase di accertamento.