CAMORRA E SUPERMERCATI. Parla il pentito: “Capaldo e Siciliano soci, ai meeting con la stessa auto”. Ma poi sulla foto di Mister Pellicano…

Ecco i passaggi dell’ordinanza relativa all’arresto di Capaldo e Siciliano in cui sono presenti le dichiarazioni di Barone: “(Siciliano) Ha presenziato ad alcuni incontri insieme a Pasquale Zagaria e Filippo Capaldo. Siciliano, pur essendo conosciuto da Pasquale Zagaria, aveva un grado di conoscenza più approfondito con Filippo Capaldo. In sostanza, Pasquale Zagaria conosceva Siciliano in quanto amico di Capaldo con il quale, quest’ultimo era socio.“. Una versione che si scontra con quella dell’imprenditore, rilasciata nell’interrogatorio di poche ore fa (CLICCA PER LEGGERE LE PAROLE DI SICILIANO).

Barone continua a spiegare il rapporto tra i due: “Paolo Siciliano mostrava di essere molto amico di Filippo Capaldo. Sovente capitava che Paolo Siciliano e Filippo Capaldo giungessero agli incontri, che le ho detto, con l’autovettura di Filippo Capaldo“.