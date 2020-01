PIEDIMONTE MATESE. Grande affluenza di famiglie e ragazzi all’Open Day dell’istituto comprensivo Giacomo Vitale

PIEDIMONTE MATESE – Si è tenuto questo pomeriggio l’open day alla scuola elementare Giacomo Vitale di Piedimonte Matese che da settembre prossimo diverrà istituto comprensivo insieme alla scuola elementare di Sepicciano e la scuola dell’infanzia “Falcone”, cui faranno capo alla dirigenza di via Vincenzo Caso. Nel pomeriggio di oggi, la scuola ha aperto le proprie porte a tutte le famiglie, dando la

possibilità anche ai bambini di testare l’approccio formativo con dei laboratori didattici. I genitori sono stati accolti, dalla preside e dal corpo docente, in una vera e propria visita guidata ,durante la quale è stato evidenziato come l’offerta formativa per l’anno 2020/2021 preveda percorsi di potenziamento nell’area artistica, linguistica, con il conseguimento del Delf in lingua francese, e motoria, con lo svolgimento di tornei di badminton e tennistavolo.

In collaborazione con Love Matese, saranno poste in essere attività di educazione civica e ambientale nonché lezioni teorico-pratiche di primo soccorso con il progetto “Scuole cardio-protette”.

Durante l’open day, le famiglie e i futuri alunni hanno avuto l’opportunità di visitare le aule dotate di LIM, i laboratori di arte e di scienze, la biblioteca e l’aula d’informatica.

All’incontro di oggi sono state illustrate le varie attività, metodologie, progetti e risultati di apprendimento degli studenti e spiegate quali innovazioni sono state messe in atto nel corrente anno.

L’istituto, infine, vanta un forte impegno nella continua azione di prevenzione della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo.