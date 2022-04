PROCESSO INTERPORTO. I permessi rilasciati dal comune di MARCIANISE erano regolari, dicono i consulenti della difesa

MARCIANISE – I permessi rilasciati dal comune di Marcianise relativamente all’Interporto Sud Europa sarebbero legittimi, in base al fatto che la variante al piano regolatore del 1996 continuava a conservare la sua efficacia.

Questo, a grandi linee, hanno espresso i consulenti della difesa, andando a contestare invece quanto dichiarato dall’esperto nominato dalla procura del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Parliamo del processo a carico del patron del interporto, Giuseppe Barletta, l’amministratore delegato Antonio Campolattano e l’ex dirigente del comune di Marcianise Gennaro Spasiano.

Se fosse vero ciò dichiarano i consulenti i consulenti della difesa, i permessi rilasciati dal comune non dovevano fondarsi sulla delibera del commissario prefettizio Reppucci, atto definito in aula dallo stesso commissario come una mera presa d’atto, questi erano legittimi e quindi regolari.