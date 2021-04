MADDALONI, PROJECT FINANCING CIMITERO. Le ragioni e i torti dell’imprenditore Salvatore Liquori, che arriverebbe a 27 anni di gestione. I parenti assunti e…

Di converso va riconosciuto, però, che tutte le strutture interne che entrerebbero nel nuovo project sono crollate o peesantemente danneggiate non per colpa dell’imprenditore capodrisano, che ha gestito solo il business delle lampade votive. Le possibili tensioni con la famiglia Sferragatta

MADDALONI – Eravamo rimasti debitori, nei confronti dei nostri lettori, di un secondo articolo, annunciato al tempo in cui pubblicammo il primo, sulla vicenda del project financing del cimitero di Maddaloni.

Annunciammo di voler capire bene la storia dei rapporti tra l’imprenditore di Capodrise Salvatore Liquori e la città di Maddaloni, intendendo per città le diverse amministrazioni comunali che si sono succedute dall’inizio di questo millennio.

L’abbiamo fatto e questo ci ha permesso di ricostruire storicamente gli eventi in modo da poter più correttamente valutare il nuovo progetto di finanza con il quale l’impresa di Liquori intende gestire il cimitero di Maddaloni per i prossimi 12 anni.

Con la malizia giusta dei giornalisti veri, annunciammo la già citata volontà di comprensione dei fatti storici, avendone in testa uno in particolare: siccome dal project presentato da Liquori emergeva la proposta di ristrutturare, ridare funzione, a vaste aree del cimitero oggetto di un incredibile degrado con tanto di crolli e danni pesantissimi che l’incuria ha inflitto a chiese, cappelle e altri luoghi, volevamo capire quale fosse stato il rapporto tra l’imprenditore e il Comune sui precedenti project financing.

In verità sarebbe meglio dire sul precedente project financing, perché quello che ancora oggi è in corso prende le sue mosse nell’anno 2004, quando era in carica il sindaco Franco Lombardi, divenuto l’anno successivo consigliere regionale e purtroppo mancato l’anno seguente.

La procedura istruttoria ebbe in Lombardi un motore molto efficiente. D’altronde, il suo rapporto con Liquori è stato sempre molto caldo, al punto che, successivamente l’imprenditore ha assunto il figlio e la nuora di Lombardi, comportandosi alla stessa maniera con il figlio di colui che ha svolto la funzione di assessore al cimitero per un numero di anni tanto esteso da considerarlo un vero e proprio recordman: stiamo parlando di Enzo Bove.

Ma è con l’amministrazione di Michele Farina, precisamente nell’aprile 2007, precisamente 14 anni fa, che il project parte realmente con un contratto di 10 anni che però, un po’ inopinatamente, come solo sanno fare certi commissari prefettizi (i quali si fanno beffe della cosiddetta ordinaria amministrazione governando monocraticamente con piedi poteri) fu prorogato dal commissario De Lucia di ben 5 anni, cioè il 50% del periodo contrattuale precedente.

Sono cose che a noi, storicamente, non stanno bene e non starebbero bene neppure all’Autorità Anticorruzione se qualcuno l’avesse investita di un parere o le avesse chiesto di attivare una procedura a carico del Comune di Maddaloni.

Per cui, come si suol dire, Liquori sta coperto fino ad aprile 2022.

Fin qui la cronologia degli aventi. Va detto, però, che la circostanza da noi esaminata, assolve, in larga parte, l’imprenditore.

Nella nostra testa, c’era infatti l’idea di dire a lui e al Comune di Maddaloni che la reiterazione di una scelta a favore di questa impresa, che andrebbe dunque a marcare altri 12 anni, cha aggiunti ai 15 sarebbero 27 anni, in pratica una rendita, prevederebbe interventi di riqualificazione ma anche di profonda ristrutturazione su aree del cimitero che sono cadute a pezzi, ma non per dire, realmente cadute a pezzi, proprio nel corso degli anni in cui Liquori ha sviluppato il suo precedente progetto.

La nostra analisi ha stabilito, però, che questo riguardasse settori circoscritti, quand’anche lucrosi, ad esempio la gestione delle lampade votive, che rappresentano un affare sicuro in contesti sociali come il nostro in cui la presenza di una luce sul sepolcro è un fatto assolutamente importante per la memoria familiare. 28 l’anno, da moltiplicare per un numero di lampade sicuramente superiore alle diverse migliaia. Per 5mila lampade votive, per esempio, si parlerebbe di 140mila euro l’anno. A questa cifra, ovviamente, va detratto l’aggio che il concessionario deve corrispondere al Comune su ogni contratto.

Ma Liquori non ha mai avuto, col project ancora in vigore, competenze sulla chiesa crollata o le cappelle, per esempio.

Un settore, quello delle lampade votive, in cui Liquori è entrato, in qualche modo, in concorrenza con una congregazione di Maddaloni che ne ha gestito l’installazione all’interno delle proprie aree.

Fatto tutt’altro che irrilevante, visto e considerato che per questa congregazione hanno sempre lavorato le imprese della famiglia Sferragatta, rappresentate in consiglio comunale e, va aggiunto, all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco De Filippo, da Nunzio Sferragatta.

Ecco perché ipotizzammo, nell’articolo della volta scorsa, che un eventuale passaggio del project financing presentato da Salvatore Liquori, in consiglio comunale, avrebbe potuto innescare delle tensioni della maggioranza, la quale ha già fibrillato, un mesetto fa, per la nota vicenda del recupero delle morosità relative ai tributi comunali.