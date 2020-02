Quasi “si uccide col fratello”, poi tenta di sfasciare la caserma dei carabinieri. Arrestato 28enne

VITULAZIO – Dario Mingione, classe 1991, già con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Capua, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Si tratta di un giovane residente a Vitulazio.

Stamattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Maria Francica, che ne ha disposto i domiciliari a casa della suocera. A carico di Mingione, il pubblico ministero aveva chiesto l’arresto in carcere.

Prima di essere sottoposto ai domiciliari, il 28enne aveva litigato violentemente con il fratello. Al termine della rissa, era poi uscito di casa per recarsi alla Stazione dei carabinieri di Vitulazio, la quale, a quell’ora, com’è noto, non era operativa nel ricevere il pubblico. Ed è a quel punto che è comparso sull’uscio un militare che lo ha informato al riguardo, scatenando, ancora una volta, l’ira del giovane che ha danneggiato l’ingresso della caserma. Da qui, è scattato l’arresto, come già scritto, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Dario Mingione è difeso dall’avvocato Gianluca Giordano.