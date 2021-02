QUESTO SI’ CHE E’ UN CO.CO.CO.! De Luca, mentre tanti campani hanno fame, ristora Stefano Graziano con un incarico di 257mila euro lordi all’anno che valgono 16mila euro netti al mese

Continua l’orgia degli apparati Pd e del presidente della Regione. Il caso esemplare dell’Asi

CASERTA – (g.g.) Mettiamo pure che Stefano Graziano sia un ingegnere di qualità e di esperienza, il quale, al di la del pezzo di carta, che in Italia e nel sud in particolare, per una serie di motivi, lascia il tempo che trova. Parafrasando Mina, “mettiamo il caso” che noi non ci siamo mai accorti negli anni che, a casa sua, la giornata fosse extra-terrestre e durasse non 24 ore come sulla Terra ma 189 ore come accade nel pianeta Mercurio o, con una botta di vita seria, 5.832 ore come su Venere, equivalenti a 243 dei nostri giorni.

Insomma, “mettiamo il caso” che Graziano, dopo aver dedicato alla politica, quella come lui la sa fare, tutto il tempo terrestre, avesse, grazie all’orologio di Mercurio o di Venere, tantissime altre ore per svolgere la professione di ingegnere.

Dunque, diamo per buono che abbia delle competenze. Ma mica è l’unico ingegnere della Campania? E allora, stante questa premessa, c’entra la sua presunta (lo diciamo nel senso letterale del termine) competenza di ingegnere in quello che De Luca ha firmato per lui, ovviamente non mettendoselo a proprio carico, ma a carico dei cittadini contribuenti, cioè dei campani che pagano le tasse?

A leggere la lista dei super consulenti di De Luca, che attingiamo dall’Open data del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, ci troviamo di fronte a un co.co.co. cioè ad una collaborazione coordinata e continuativa. Insomma, ad uno strumento quasi proletario che riempie la giornata e la nottata di milioni di giovani italiani, di centinaia e centinaia di ingegneri bravissimi quanto ancora desolatamente disoccupati, di pensieri non sempre radiosi, visto che un co.co.co., ammesso e non concesso che ti paghino i contributi, mediamente produce qui da noi un reddito di 600, 700 euro mensili.

E invece questo è un co.co.co. figlio della gallina bianca; è un co.co.co. pagato con uno stipendio da altissimo magistrato (e forse neanche) della Corte di Cassazione. Stefano Graziano, dal 12 gennaio scorso, è un esperto del presidente De Luca in materia di analisi e programmazione economica degli interventi inerenti alle reti e alle infrastrutture di interesse.

In poche parole, una sorta di contro assessore o sub-assessore ai lavori pubblici, alle infrastrutture, alla parte della programmazione economica che si relaziona agli investimenti in opere pubbliche, non necessariamente materiali.

257.520 euro lordi: in poche parole, circa 160mila euro netti (decurtando ai 257mila un 40% che comunque sono soldi a carico dei cittadini che vengono spesi per Graziano) che equivalgono a quasi 14mila euro al mese. Insomma, quello che, con annessi e connessi, intascava da consigliere regionale, quantomeno per effetto di un mandato democratico e popolare, lo incassa oggi, anzi addirittura vede aumentati i suoi emolumenti per una nomina monocratica di De Luca.

Ora, al di la della persona-Graziano, oltre alla personalizzazione del suo caso, che comunque non è gratuita, ma investe pesantemente il tema delle peggiori pratiche lottizzatorie, ci chiediamo e chiediamo se è serio spendere i soldi in questa maniera, in un momento in cui non si può definire demagogia il referimento concreto, reale, oggettivo, ad una crisi economica devastante, senza precedenti, che sta riducendo alla fame decine e decine di migliaia di campani, dare, anzi regalare compensi di queste dimensioni, solo perchè il Pd rappresenta la più becera, vergognosa macchina di potere e di clientele che esiste, considerando tutti i partiti esistenti in Europa, e perchè no, anche quelli esistenti su scala mondiale

No, non si potrebbe. Ma il De Luca che il suo 70% l’ha preso grazie alla superficialità dei campani ma anche grazie ad un potentissimo apparato clientelare che poi abbiamo incrociato nelle candidature di personaggi che negli anni sono stati nel centrodestra, come nel centrosinistra, ma che fondamentalmente gestiscono, Dio solo sa come, pacchetti di voti senz’anima e senza nobiltà e che ha avuto in Graziano un campione emblematico per tutto quello che hanno combinato lui, la Pignetti, la famiglia Canciello, in ambito Asi.

Questo è. Occorrerebbe veramente una rivoluzione di fronte a porcherie del genere. Invece, non succederà niente. Anzi ancora oggi, nonostante la conclamata illegalità in cui vive l’Asi di Caserta, la Regione, al di la di qualche lettera e di qualche buffetto, non ha ancora fatto nulla, rendendosi complice della gestione inquietante di cospicue ricchezze pubbliche, governate non con le regole delle aree di sviluppo industriale, ma con quelle delle aree di sviluppo immobiliare.

QUI SOTTO LO SCREENSHOT DELL’INCARICO DI GRAZIANO