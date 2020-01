AVERSA. CAPODANNO demenziale. Ragazza 19enne ferita con un colpo di pistola all’addome

AVERSA/MADDALONI/SAN NICOLA LA STRADA – Si segnala che nel corso dei festeggiamenti di fine anno, in ambito provinciale, così come dai primi dati raccolti sul territorio, si sono verificati tre incidenti collegati alle esplosioni di artifizi pirici o armi da fuoco.

Il più grave è avvenuto ad Aversa, dove personale del locale Commissariato di Polizia ha segnalato che presso il pronto soccorso di quel nosocomio è arrivata una giovane donna con una ferita da arma da fuoco, subito ricoverata in codice rosso, non in pericolo di vita. La diciannovenne, residente ad Aversa, sarebbe stata colpita da un proiettile vagante, all’addome, mentre era affacciata dal balcone della sua abitazione.

Altri due incidenti si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada, dove, rispettivamente, un ventiquattrenne e un cinquantottenne, sono rimasti feriti a seguito del maneggio di artifizi pirici con prognosi di giorni 15 e 10.