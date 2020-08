Riecco “lo zio d’America”. Una cascata di quattrini targati Canciello per rilanciare il Medì. Re Ferdinando ha spostato più in là l’ingegnere Morra e Di Lella e ora controlla tutto

Una dimenticanza del sindaco Tommaso Barbato: ma il concerto di Gigi Finizio ha avuto il placet della Commissione di Vigilanza per gli Spettacoli?

TEVEROLA – (Gianluigi Guarino) Ci ha incuriosito non poco assistere, introitandola dal web, la conferenza stampa di presentazione del cosiddetto Vegafestival. Le battute sulle passioni astronomiche della famiglia Canciello le abbiamo spese tutte e quindi passiamo appresso, tanto i 50enni sanno bene chi Actarus, in arte Goldrake, combatteva nel primo, fondamentale cartoon giapponese sulle guerre spaziali.

Vega, dunque, stavolta, a differenza di ciò che succedeva in quella narrazione memorabile, non è sinonimo di cattiveria. E il fatto che come diceva la colonna sonora di quel cartoon (CLIKKA QUI PER ASCOLTARLA) “sul radar c’è la flotta di Vega“, non significa che il pianeta Terra stia correndo un mortale pericolo di distruzione. Perchè quei veghiani lì erano dei fetentoni, per dirla alla Michele Giordano, mitico personaggio scoperto dalla Gialappa’s nella serie cult “Mai dire Tv” (CLIKKA QUI PER VEDERLA), mentre questi veghiani qua sono, fino a prova contraria, dei benefattori, cioè persone che somministrano benessere, lavoro, rimodulando la famosa trilogia borbonica festa, farina e forca, sottraendovi, sempre fino a prova contraria, il terzo elemento, cioè quello della forca.

Festa e farina a go-go, dunque, per festeggiare la nascita del nuovo Medì. Non casualmente anche i fazzolettini da bar, durante la presentazione, contenevano il logo, il brand di famiglia, ben rappresentato da Angela Canciello, responsabile settore food gruppo Marican. Come si può capire, un’azienda che pensa in grande ma che rimane saldamente strutturata attraverso l’impegno, nei settori strategici, di figure familiari.

Insomma, l’ottimo Ferdinando Canciello punta a creare una miscela vincente tra la managerialità, necessità che diventa cogente prerogativa delle imprese di grandi dimensioni, e il controllo ferreo di ogni procedura, anche minima, anche in apparenza insignificante, di ogni processo, una roba che viene attuata dalle micro imprese a conduzione familiare.

Alla presentazione c’era anche il sindaco di Teverola Tommaso Barbato. E menomale che ci sono i Canciello che, per capire bene con chi abbiamo a che fare, siamo veramente al di la del fisico e della volta celeste, “tutto vedono e a tutto provvedono” e che hanno organizzato il concerto, disponendo le sedie in maniera tale da rispettare, almeno in partenza, il cosiddetto distanziamento sociale. Menomale, perchè il buon Barbato che, onestamente, ancora una volta non ha dimostrato di essere un’aquila nella capacità di amministrare il proprio comune, si è scordato che un evento come quello organizzato nel piazzale del Medì dalla famiglia Canciello, va autorizzato dalla Commissione di Vigilanza per gli Spettacoli, la quale si insedia nel comune dove si svolge l’evento, ma ospita anche componenti esterni, provenienti da altre istituzioni, a partire dal rappresentante dei vigili del fuoco.

Il comitato o commissione visita l’area, verifica e collauda il palco e così fa anche con le sedie. Nel caso specifico, si occupa, in piena pandemia covid, di controllare il rigoroso rispetto di tutte le norme, ancora piuttosto rigide, che impediscono sostanzialmente gli assembramenti e limitano il numero di persone che possono partecipare in presenza, in una data area, a manifestazioni pubbliche.

Se ci siamo sbagliati ed esiste un verbale con una firma autentica (però autentica, niente di apocrifo, come pure è successo nella storia di questo comune) di un rappresentante dell’amministrazione comunale di Teverola, di quello dei vigili del fuoco eccetera, il sindaco Barbato ce lo può far recapitare e noi non avremo difficoltà ad ammettere di aver scritto una sciocchezza.

Ma il concerto di Gigi Finizio è importante soprattutto perchè segna l’esordio della gestione piena dei Canciello del centro commerciale Medì. Attenzione, questa famiglia era già presente nella società, ma era titolare di quote di minoranza. Il controllo lo avevano l’ingegnere Morra, imprenditore molto conosciuto nel business park dell’agro aversano e l’altro imprenditore Antonio Di Lella.

Come si può vedere, e chi conosce come abbiano funzionato le cose a Teverola negli ultimi 30 anni lo capisce bene, la presenza contemporanea di Morra, Di Lella e Canciello, fa capire che in origine il Medì fu un’elaborazione uscita soprattutto dal cervello importante di mister Gennaro Pitocchi, grande tessitore di tante trame politico imprenditoriali e che per anni è stato dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Teverola, e da quello di Biagio Lusini, che a Teverola comanda da una vita, sia quando fa il sindaco, ed è capitato molto spesso, sia quando non lo fa, come adesso, per esempio, per interposta persona, attraverso l’assessore ai lavori pubblici Pasquale Buonpane, lo rappresenta pienamente in giunta, cioè dove si assumono le decisioni più importanti e anche in consiglio comunale, visto che Teverola è comune al di sotto dei 15mila abitanti e dunque, le due cariche non sono incompatibili.

Ma gli affari sono affari. Diciamocela tutta, dopo un primo periodo di fulgore, il Medì non è riuscito a fronteggiare la concorrenza dei nuovi centri commerciali. Già da qualche tempo, si parlava di un intervento corposo e decisivo dei Canciello, ma per un certo periodo Morra e Di Lella hanno resistito. Quando le cose stavano definitivamente precipitando e la prospettiva di portare i libri in tribunale non era più così remota, Ferdinando Canciello ha imposto le sue condizioni per salvare baracca e burattini.

E’ diventato titolare della maggioranza delle quote, acquisendo il controllo societario. Si è accollato i debiti e, in poche parole, ha detto a Morra e a Di Lella, questo già vi basta, e non chiedetemi prezzi per queste quote societarie che al momento non valgono un tubo.

Gli ha lasciato il controllo della importante piattaforma alimentare e li ha pregati gentilmente “di farsi più in là”.

Dopodichè Canciello ha cominciato a fare il Canciello. Soldi, tantissimi soldi iniettati ipso facto. Prima di tutto, ha applicato il metodo dei capannoni Marican, rifacendo e riasfaltando tutti i piazzali e piantando vegetazione per abbellire per quel che possibile il panorama; successivamente “si è chiamato” tutti i commercianti che operano all’interno del Medì e gli ha detto forte e chiaro che, o stanno alle sue condizoni o possono anche accomodarsi, perchè lui è Canciello, ha una montagna di soldi cash e ci mette mezz’ora a contattare Zara ed altre firme prestigiose, per farle entrare subito all’interno del centro commerciale. Non ha citato la mitica intemerata, la celebre invettiva di don Bastiano sul patibolo, rappresentata da un magnifico Flavio Bucci ne “Il marchese del Grillo” (“Io sono io e voi”, rivolto al popolo “non siete un cazzo”), ma in pratica è lo stesso.

Cosa che comunque farà, perchè in questo modo ritiene, a nostro avviso non a torto, che il rilancio ci sarà. Per intanto, festa e farina, un pò in stile Jambo-Trentola. Eventi per far riabituare le persone a ricordarsi il Medì. Sull’uscio della porta, a fine colloquio, Canciello ha, in linea di massima, affermato: “A proposito, prima che mi scordi, voi commercianti che state qui dentro, contribuite allo sviluppo. Gigi Finizio non sarà Michael Bublè o Tiziano Ferro, ma qui si tratta di risollevare la barca: 100 euro a biglietto e prendetevene almeno 5 a testa“.

Niente di illegale, per carità. E neppure di irregolare. L’unica questione, che poi è sempre quella che determina il caso Canciello in agro aversano e in provincia di Caserta, è legata al fatto che questa famiglia è in grado di fare assopigliatutto, non perchè sviluppa un’idea geniale, ma perchè ha una montagna di quattrini a disposizione e dunque, come sta succedendo anche per il Medì, all’inizio si può permettere di perderci pure una bella cifra. Una liquidità sconfinata che le permette di fare veramente tutto ciò che gli pare e piace. E neppure questo è illegale, neppure questo è irregolare.

Saliamo, però, un altro scalino e poniamo interrogativi non originali, ma sicuramente non passati di moda: il patrimonio arcimilionario dei Canciello è stato forse costruito grazie ad un brevetto di una nuova versione delle antiche botte a muro che fanno solo rumore e nessun danno o di una nuova bomba di Capodanno che sulla scorta dell’antica bomba di Maradona rappresenta il massimo che c’è in tema di festeggiamenti di San Silvestro?

E ancora, il loro patrimonio milionario che gli permette di stravincere ogni partita all’assopigliatutto, è frutto di una abile strategia che gli ha consentito di vincere la battaglia di mercato, battendo una concorrenza a cui è stato consentito di gareggiare ad armi pari quando si è trattato di rapportarsi alla decisiva potestà della pubblica amministrazione, alla quale toccava e tocca il compito di rilasciare permessi, di modificare assetti urbanistico-territoriali, a cui toccava e toccherebbe ancora soprattutto il sacro dovere del controllo su ogni procedura e su ogni attività, svolta dai Canciello, all’interno dell’area Asi della provincia di Caserta, ma non solo?

Noi, come abbiamo scritto nell’ultimo articolo, siamo aperti al confronto con questi imprenditori, purchè sia pubblico, trasparente e in streaming-propinato, con giornalisti che non hanno bisogno di nulla e che dunque fanno le loro domande, non le marchette, e con i Canciello che fanno il loro dovere di imprenditori, divenuti stra ricchi, grazie solo e solamente alla relazione tra loro, cioè tra il settore privato, e la pubblica amministrazione variamente connotata, dei comuni, delle Asi e anche di altre istituzioni, e che, se ritengono rispondono a quelle domande.

Al riguardo, affermiamo, ma solo se esiste un riconoscimento, da parte di tutti, dell’inevitabilità di una dialettica seria tra le parti, di non essere certi al 100% sulle risposte agli interrogativi appena lanciati. In effetti, siamo abbastanza persuasi che il responso agli interrogativi appena citati, sia sempre costituito da un “no”, ma siamo pronti a riconoscere l’errore di valutazione, se i Canciello, direttamente e non per interposta persona, in un’intervista pubblica da trasmettere live in streaming su tutti i social, ci convinceranno nel merito specifico di ogni cosa che abbiamo illustrato negli ultimi due anni.

Non abbiamo mai avuti pregiudizi nei confronti di questi imprenditori e di tutti gli altri imprenditori della provincia di Caserta. Abbiamo maturato invece giudizi, guadagnandoceli con lo studio, l’analisi approfondita di migliaia di documenti giuridico-amministrativi.

Questo è il terreno su cui, a noi di CasertaCe, piace confrontarci. La porta della nostra redazione, cioè la porta della trasparenza relazionale, è sempre aperta. Ma le domande, sia detto con rispetto, nei confronti di ogni diritto della famiglia Canciello, le facciamo noi.