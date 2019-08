RITORNA MUTANDE BOLLENTI. L’estate di passione di Paolo Romano e Sabina Aiello: Sboccerà l’amore?

CASERTA (gianluigi guarino) – Maddaloni, di cui è originaria, ma anche Caserta le stanno strette. E come darle torto. Bella, dinamica, dialettica fluente. Si sente tagliata per la piazza romana. Le piace la politica e discuterne nei salotti della capitale dove ormai è divenuta una presenza stabilmente segnalata attorno a politici e imprenditori di grido. Ha attraversato già diverse stagioni e sa fiutare come pochi l’aria che tira.

Per dirla alla De Luca, Sabina Aiello è una lanciata. Oggi è ancora su CasertaCe ma presto vedrete ci guarderà dall’alto in basso. Succederà quando il maestro Roberto D’Agostino la noterà, consentendone l’onore dell’ingresso nei racconti della mitica Dagospia.

Grande amica di Vincenzo D’Anna, ex parlamentare di Forza Italia, ora presidente dell’ordine dei Biologi, ha ultimamente costruito un rapporto molto stretto con l’ex presidente del consiglio regionale Paolo Romano. Entrambi sono liberi. Com’è noto, Romano si è separato da qualche tempo da Mina Catone, figlia del notissimo imprenditore dei trasporti e della logistica che per anni è riuscito a garantire al genero (Paolo Romano non è d’accordo su questa tesi, ma è quella prevalente nella vulgata) l’appoggio di Nicola Cosentino, anche in virtù delle strettissime relazioni imprenditoriali tra i due gruppi, dato che la Aversana Petroli è stata il fornitore pressoché esclusivo dei carburanti per le centinaia e centinaia di camion della “flotta” Catone.

Galeotto è stato lo zampino di qualche amico comune che oggi, simpaticamente, tifa per un salto di qualità di questo rapporto. I due, naturalmente, smentiranno, ma in cima a questo articolo c’è la mia firma e ritengo che, in base alla storia del sottoscritto (anzi del sovrascritto) e di questo giornale, possiate fidarvi. Insomma, dovete scegliere tra un’affermazione di Gianluigi Guarino e una smentita di Paolo Romano e Sabina Aiello. Smentite diplomatiche.

Se son rose, fioriranno. E le partite, in casi del genere, si giocano sempre a estate finita, visto che questa stagione ci mette del suo a rafforzar gli idilli.

Un eventuale fidanzamento tra Sabina Aiello e Paolo Romano, antico playboy sempre in tiro nonostante abbia varcato la soglia dei 50, contribuirebbe senz’altro al rientro in grande stile del secondo negli ambienti della politica romana, da dove è rimasto un po’ tagliato fuori a causa delle note vicende giudiziarie che l’hanno, a nostro avviso anche un po’ ingiustamente, coinvolto.

Sarà la nuova coppia più in voga della politica campana da ottobre in poi, proiettata verso la cruciale campagna per le regionali? E qui il maestro D’Agostino concluderebbe con l’ormai proverbiale: “Ah…Saperlo!“