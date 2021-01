SINDACO, MA CHE FAI? L’ingegnere scelto per fare il dirigente a “Cancielloland” arrestato stamattina prima di cominciare

Perché leggendo bene le motivazioni del provvedimento di custodia cautelare, questo è uno che ha i numeri buoni per stare in un ufficio come quello di Carinaro. Il sondaggio di CasertaCe: chi l’ha raccomandato tra Zannini, Santangelo, Zinzi, Grimaldi, Piscitelli ed Aversano

CARINARO (g.g.) – Giustamente, idoneo da 10 e lode. Nicola Russo è un conterraneo del sottoscritto. E questo aggrava la sua posizione, già significativamente offuscata dalle accuse molto circostanziate mossegli dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Benevento e “asseverate” dal Gip che ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari (in tempi di covid, ormai, la detenzione preventiva in carcere è stata quasi azzerata) per i reati di falso materiale ed ideologico in concorso, conditi da un po’ di abusi di ufficio.

Russo è di Apollosa, piccolo comune alle porte del capoluogo sannita. Scorrendo i punti essenziali del capo d’imputazione provvisorio (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO DELL’OTTIMO ENZO SPEZIA NELLE COLONNE DI OTTOPAGINE), si ha la sensazione che l’ingegnere sia reduce da un training, una fase lunga d’allenamento che gli ha consentito di familiarizzare con tutta una serie di comportamenti tipici di un’area ben precisa della provincia di Caserta: stiamo parlando dei comuni del comparto produttivo di Aversa Nord. Il problema è che quei comportamenti, tra Carinaro, Aversa, Teverola e Gricignano non costituiscono reato, perché lì, com’è noto, vige un codice penale frutto di un ordinamento ma che dico a statuto speciale, una roba ancor più zona franca del Liechtenstein, del Lussemburgo, del Principato di Monaco e di Città del Vaticano.

Siccome l’intenzione del sannita Russo era di venire qui a Caserta, provando l’emozione di sedersi su una delle poltrone bollentissime (resta nella storia l’incendio doloso che distrusse quello di Teverola) degli Uffici Tecnici di questi comuni fuorilegge, nel senso che operano in un regime extra territoriale nei termini dell’ordinamento penale, si è voluto allenare ad otto chilometri da casa mia, cioè nell’ameno comune di Cusano Mutri, noto per l’aria buona, la Sagra dei Funghi e una volta anche per le copiose nevicate invernali che, a dispetto dei 500 metri dal livello del mare, lo investivano, provenienti dall’area matesina di Bocca della Selva, località a +.1500 metri s.d.m. che si trova proprio nel tenimento cusanese.

In questo paese c’è un sindaco molto creativo che di nome fa Giuseppe Maria Maturo. Io lo ricordo bene perché al liceo Luigi Sodo di Cerreto Sannita stava una classe sotto la mia. Sembrava un maccarone, come si suol dire, ma già dall’ora parlava poco e osservava molto. I cusanesi accoppiano il cervello fino ad una grande capacità di lavoro. Lui è un po’ anomalo in quanto il cervello fino, eredità secolare della scarpa grossa, lo possiede, ma ha fatto sempre lavorare più il cervello che le braccia, che l’olio di gomito. E allora, non può stupire che abbia costruito un feeling con questo ingegnere di Apollosa, specialista a quanto pare in appalti, subappalti, concessioni edilizie fondate su certificazioni inesistenti e ancora, in spacchettamenti finalizzati a maneggiare liberamente lotti di lavori che andando sotto soglia non devono essere oggetto di gara più lunga e complicata. Complicata soprattutto se la si vuole truccare. Tutta roba, insomma, dove il soldo, il quattrino gira copiosamente.

Stamattina a Benevento lo hanno arrestato. E a ben donde, il Russo, a mangiarsi le mani. Perché se avesse già raggiunto la sede di Carinaro, comune del citato comparto di Aversa Nord, per il quale è risultato il migliore dei concorrenti all’attribuzione del posto da dirigente nel settore Urbanistica. Anzi, per la precisione, non proprio il migliore ma, come si legge nel verbale della commissione valutatrice, con “il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione comunale“.

Applausi a scena aperta. Perlappunto, idoneo da 10 e lode. Stavolta il sindaco Nicola Affinito si è dimostrato equo ed integerrimo. Cavolo, più adatto non c’è di questo Nicola Russo a dirigere un ufficio a fianco a quello del “professore” Davide Ferriello, relegato ai Lavori Pubblici da quando il suo amico Ferdinando Canciello gli ha consigliato di fare un passo indietro, all’indomani dello scandalo dei 250 mila metri quadrati. Questo arrivava già “imparato” con eccellenti requisiti. E pensate un poco che quando ha incantato la commissione formata dal presidente Carlo Della Peruta, Ulderico Di Bello e Silvestro Treviglio, l’ottimo Russo non ha potuto esporre come vero e proprio fiore all’occhiello l’arresto ai domiciliari, avvenuto solo stamattina, producendo però, come sostanziosa benemerenza, il rinvio a giudizio, condiviso con il già citato sindaco di Cusano Mutri, per un’altra vicenda su una presunta tangente pagata da un imprenditore locale per un affidamento diretto tramite lavoro per somma urgenza. E qui, dalle nostre parti, a Carinaro e dintorni, a differenza di ciò che è accaduto alla procura di Benevento, avrebbe ricevuto menzioni d’onore, medaglie, gratificazioni e tanti giri nella Bentley dei Canciello. Una sorta di beneficiata di soddisfazioni materiali e morali, qualora avesse avuto gli stessi comportamenti che quei dittatori giustizialisti del Sannio hanno considerato meritevoli addirittura di un arresto, quando qui, a Caserta e provincia, la concessione di una proroga su un contratto pubblico rappresenta una condizione irrinunciabile, un requisito per fare carriera in un comune e per diventare dirigente, partendo anche dai ranghi di impiegato d’ordine.

Ma a questo Nicola Russo da Apollosa, dirigente a Cusano Mutri, come è venuto in mente di presentare domanda per diventare capo dell’ufficio Urbanistica a Carinaro? Perché si sa come vanno queste cose, il sottoscritto non ricorda un caso negli ultimi 20 anni in questa provincia in cui ha potuto sostenere con certezza e cognizione di causa che un’assunzione da parte di un ente locale, il conferimento di un incarico finanziato con soldi pubblici, sia stato scevro di raccomandazione, chiamiamola così. E figuriamoci se un Nicola Russo qualsiasi da Apollosa, in provincia di Benevento, dirigente nel comune montano di Cusano Mutri, arrivava (per dirla alla Totò) tomo tomo, cacchio, cacchio e gli davano un posto da dirigente.

E allora, chi è stato il politico che ha consigliato a Russo di spedire i documenti al comune di Carinaro? Escluso Gennaro Oliviero che ha Stefano Masi con l’elmetto in testa e in posizione di completo dissenso con quel sindaco che ha contribuito in maniera decisiva a far eleggere. Escluso Stefano Graziano, in ritirata strategica a Roma, dopo la delusione della mancata elezione al consiglio regionale, restano Zannini, Santangelo, Zinzi, Grimaldi, Piscitelli e il pentastellato Aversano. Precisando naturalmente che è difficile pensare che un’amministrazione comunale dell’agro aversano si avvicini ad un consigliere di minoranza e che quindi non gestisce un beneamato tubo.

Allora, fatevi avanti e partecipate al nostro sondaggio: chi ha raccomandato Nicola Russo, virtualmente già assunto al comune di Carinaro? E visti gli usi e costumi locali, magari assunto lo sarà stesso, qualora il Riesame dovesse decidere la liberazione dai domiciliari, pur non volendo significare questo una sua uscita dall’indagine nelle mani della Procura della repubblica di Benevento e che, con ogni probabilità, al di là di ciò che verrà deciso sul titolo cautelare, terminerà con un rinvio a giudizio, considerando che l’ufficio dei Gip sembra persuaso dalle accuse nei confronti di Russo.