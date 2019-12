S.MARIA C.V. Annunci sessuali online, confermata la pena alla 34enne del gruppo

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) -La continuazione del reato esiste quando un soggetto compie più azioni ma all’interno dello stesso quadro criminoso. E’ chiaro che a caratterizzare questo reato è l’unicità del disegno, che giustifica un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole. Questo istituto giuridico, quindi, viene spesso citato in appelli vari ed eventuali per chiedere uno sconto di pena. Ed è quello che è stato fatto dai legali di V.I., classe 1985, sammaritana, finita dietro le sbarre nel gennaio scorso, accusata di essere una dei componenti di un gruppo che minacciava ed estorceva soldi ad uomini adescati con finti annunci sessuali pubblicati su internet. Ed era proprio la 34enne ad essere la protagonista principale, colei che procacciava le vittime, secondo le accuse a suo carico.

Nell’ottobre 2018, il tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse della donna di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati oggetto delle due sentenze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Avellino, che l’aveva condannata per tre reati di estorsione, e dal Tribunale di Salerno, per rapina, tutti avvenuti nel 2013. Gli avvocati della donna ha deciso di portare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione chiedendo l’annullamento della decisione del 2018, presa dalla corte salernitana operante da giudice dell’esecuzione. Ma per gli ermellini, non è fondato il ricorso, avendo considerata corretta la scelta del tribunale di Salerno che, come scritto nella sentenza, ha ritenuto i reati, pur essendo stati commessi a breve distanza temporale fra loro: “frutto dell’abitualità a delinquere della condannata, la quale, profittando della sua condizione di meretrice, si era data a compiere quegli episodi criminosi, messi in essere in luoghi e con criteri operativi diversi, per soddisfare le sue periodiche esigenze di sostentamento, senza la dimostrazione di nessuna pianificazione originaria.”