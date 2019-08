SANTA MARIA C.V. Si sarebbe appropriato di quasi 600mila euro di una liquidazione aziendale: sequestrati all’avvocato Simocelli altri 125mila euro dopo il mezzo milione che…

Santa Maria Capua Vetere (gg) – Emergono nuovi particolari sul sequestro di 125000 euro, effettuato dagli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Capua nei confronti del noto avvocato penalista sammaritano Federico Simoncelli.

La vicenda, come già abbiamo raccontato ieri (Clicca qui per leggere) riguarda l’attività di commissario liquidatore, che l’avvocato ha svolto, mantenendo le redini della società cooperativa “Conca d’oro”, con sede in Crispiano, comune della provincia di Taranto.

Il sequestro dei beni per 125000 euro è una delle conseguenze, secondo il comunicato della Guardia di Finanza, della distrazione, tra il 1995 e il 2014, dal procedimento di liquidazione da parte dell’avvocato Simoncelli, prima della somma di €473.150, poi della di €118.000 quest’ultima derivante dalla vendita dell’opificio della cooperativa, per un totale di 591.150 euro.

Questi soldi sarebbero finiti sul conto corrente personale dell’avvocato mediante assegni emessi in suo favore e in favore di sua moglie.

Simoncelli risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ma, già nel 2016, il tribunale civile di Bari aveva realizzato un sequestro conservativo di beni mobili ed immobili per un valore di 500.000.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, constatata l’intervenuta prescrizione del reato di peculato contestato a Simoncelli, ha provveduto a questo ulteriore sequestro di 125.000 euro, ripetiamo, per arrivare all’intera somma che l’avvocato avrebbe preso dalla liquidazione.

Il calcolo, come scritto prima, costa la somma di 591.150 euro. I 500.000 euro sequestrati dal tribunale civile di bari, più questi 125.000 sequestrati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, toccano quota 625.000 euro.

Magari, cercheremo di essere ancora più precisi su questo apparente sfalsamento, lo è per noi, ma non è detto che esista, di una somma pari a poco meno di 35.000 euro, che potrebbero essere 29.000 nel momento in cui si chiarirà il motivo per cui, all’inizio del comunicato c’è scritto che il sequestro è pari a 120.000 euro, mentre alla fine del comunicato gli euro, misteriosamente, diventano 125.000.

L’indagine è partita da una denuncia del nuovo commissario liquidatore il quale ha lamentano che il suo predecessore, cioè Federico Simoncelli, non avrebbe provveduto a rendere, all’Autorità di Vigilanza, le relazioni semestrali inerenti l’andamento della gestione e la situazione patrimoniale della società, nonstante le numerose diffide.

Sempre secondo la denuncia del nuovo commissario liquidatore, si sarebbero verificati degli ammanchi di cassa, che la successiva indagine della guardia di Finanza avrebbe considerato “non giustificati”