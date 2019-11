Sarà la corte di Appello a decidere il futuro della società ritenuta vicina a Nicola Schiavone

VILLA DI BRIANO (red.cro.) – Saranno quindi i giudici della corte di Appello di Napoli a decidere sul destino della Media Group. La ditta che si occupa di costruzioni, rappresentata dal 42enne Vincenzo Massaro, di Casal Di Principe, era stata inserita nel processo di amministrazione controllata dal tribunale. Sul controllo giudiziario deciso dalla corte di Santa Maria Capua Vetere nello scorso marzo, ha fatto ricorso il pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, lamentando che la scelta fu presa “su una nozione solo quantitativa del requisito della occasionalità dell’agevolazione mafiosa“, che invece, in termini qualitativi, secondo la Dda, avrebbe un peso maggiore teso a favorire Nicola Schiavone, boss e figlio del capo clan Francesco Sandokan Schiavone. Il secondo motivo di ricorso riguarderebbe una mancata considerazione delle frequentazioni di Massaro e della segnalazione nei suoi confronti per utilizzo e per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In questi giorni, i giudici della Cassazione hanno spiegato, basandosi sui risultati dell’udienza del 26 settembre di quest’anno delle Sezioni unite, che in questi casi è proponibile il ricorso alla corte di Appello anche per il merito. Dicevamo, quindi, la palla ora torna nel campo del palazzo di giustizia di piazza Porzio Nuovo.