SCANDALO ALL’ASL DI CASERTA. TUTTI I NOMI dei 28 indagati e degli arrestati nel blitz di questa mattina

CASERTA (red.cro.) – Tra le persone finite in manette questa mattina (QUI IL VIDEO) nell’ambito di una inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere per una truffa ai danni del Sistema Sanitario Nazionale, figurano anche l’imprenditore Pasquale Corvino, e l’imprenditore in ambito sanitario e dell’editoria, patron di Tv Luna, Pasquale Piccirillo, gia’ colpito qualche giorno fa da una confisca dei beni pari a 25 milioni di euro. La nuova inchiesta che vede complessivamente 17 persone colpite da misura cautelare (5 in carcere, 9 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla Pg con interdizione dalla professione medica) rappresenta l’epilogo di una precedente inchiesta del 2018 che aveva portato in carcere un medico di base, un farmacista ed altre tre persone per la spedizione di false ricette mediche per prescrizioni di farmaci intestati a pazienti inesistenti, deceduti o che ne hanno disconosciuto la paternita’. Tutto e’ iniziato dopo una segnalazione inviata ai Nas di Caserta dal direttore generale dell’Asl di Caserta per un medico di base di Castel Volturno che aveva generato una spesa farmaceutica a pazienti pari a 800 euro rispetto alla media nazionale di 167 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini, che si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche, era stato messo in piedi un sistema truffaldino imperniato su 4 laboratori di analisi della provincia di Caserta gestiti da un unico nucleo familiare di San Nicola La Strada. Il sistema consisteva nella redazione da parte di responsabili di laboratorio o loro collaboratori, di ricette mediche, alcune delle quali provenienti da furti di interi ricettari in bianco asportati dall’Asl Napoli 2 e poi intestate a ignari pazienti. E’ emersa anche la commercializzazione illecita verso paesi extraeuropei delle confezioni di farmaci privati delle fustelle. Le fustelle infatti venivano applicate sulle false ricette, con i costi che venivano in maniera fraudolenta addebitati al Servizio Sanitario Nazionale. Quattro i medici di base compiacenti, uno nel frattempo e’ deceduto, che in cambio di denaro e altre utilita’ erano complici dei responsabili dei laboratori. Le ricette venivano presentate poi all’Asl di Caserta per il successivo rimborso a carico del sistema sanitario. Ed e’ qui che intervenivano alcuno dipendenti che dietro somme di denaro o altro stabilito in precedenza, omettevano di addebitare alle medesime societa’ somme che dovevano essere necessariamente stornate dai rimborsi. Nelle indagini e’ emerso che i dipendenti dell’Asl infedeli applicavano lo stesso metodo non solo nei confronti dei 4 laboratori finiti nel mirino degli inquirenti, ma anche a favore di altre strutture private convenzionate. A tal proposito un dipendente dell’Asl in servizio presso l’ufficio economico finanziario, al fine di ottenere tornaconti economici, si era accordato con Pasquale Piccirillo, titolare anche di un centro odontoiatrico nel Casertano, per eliminare dai rientri una quota del debito complessivo che il centro aveva accumulato nei confronti dell’Asl per prestazioni sanitarie odontoiatriche non convenzionate e dunque non riconosciute dall’Asl.

ELENCO DEGLI INDAGATI