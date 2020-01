SCANDALO ALL’OSPEDALE DI CASERTA. In 6 chiedono l’abbreviato. Per gli altri (ci sono anche Zinzi e Paternosto) processo ordinario

CASERTA (t.p.) – Questa mattina è stata celebrata l’udienza preliminare dinanzi al gup Minio e al pm Orso del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’inchiesta sulle tangenti nell’ospedale di Caserta. Hanno chiesto di celebrare l’abbreviato in sei: Angelo Costanzo di Caivano sua moglie Vincenza Scotti di Caivano (sorella dell’ex superlatitante della Nco Pasquale Scotti) Angelina Grillo di Marcianise, Giovanni Baglivi di Santa Maria a Vico, Giuseppe Canzano di Caserta, Maddalena Schioppa di Caserta. Rito ordinario per gli altri imputati come per l’ex presidente della Provincia di Caserta Domenico Zinzi. Nel collegio difensivo gli avvocati Mario Mangazzo, Vittorio Giaquinto, Claudio Sgambato.

All’ex deputato ed ex sottosegretario alla Salute Zinzi vengono contestate due ipotesi di peculato in concorso, gli inquirenti lo collocano tra coloro che hanno beneficiato di esami clinici “senza – scrive il gip Ivana Salvatore – la doverosa prenotazione” attraverso il Cup, effettuati “sotto forma di piaceri”. Zinzi, in sostanza, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, avrebbe chiesto e ottenuto che fossero eseguiti degli esami del sangue a una sua stretta parente. A maggio la sentenza degli abbreviati.