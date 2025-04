Scene da film hard in pieno giorno nel parco di S.MARIA C.V. e i genitori sul piede di guerra: “costretti a non far scendere i nostri figli”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Scene da film hard nel parco urbano di Santa Maria Capua Vetere, ma purtroppo non si tratta di finzione. A denunciare la situazione, ormai diventata insostenibile, sono decine di residenti esasperati che parlano di un’area verde sempre più fuori controllo. Quello che dovrebbe essere un luogo di relax, sport e passeggiate in famiglia si sta lentamente trasformando in una sorta di “alcova a cielo aperto”, tra coppiette appartate, degrado e scarsa sicurezza.

Il copione si ripete da settimane, soprattutto nelle ore serali, ma non mancano episodi anche in pieno giorno, magari nei pomeriggi meno affollati. Secondo i cittadini, non è raro imbattersi in giovani – e meno giovani – intenti in rapporti sessuali tra le siepi, dietro le panchine o in zone più nascoste del parco, senza alcun pudore, spesso incuranti della presenza di famiglie e bambini nei paraggi.

Ma non è solo la scena a disturbare. Al mattino, infatti, il risveglio del parco è a dir poco desolante: fazzoletti usati, preservativi abbandonati, bottiglie rotte, siringhe e cartacce fanno da cornice all’area giochi per i più piccoli e ai percorsi dedicati agli sportivi. Chi corre o si allena racconta di un ambiente sporco, trascurato e tutt’altro che sicuro.

Sui social è esplosa la rabbia, e sono state inviate numerose segnalazioni anche alle autorità. I cittadini chiedono controlli più serrati nelle ore serali e notturne, l’installazione di telecamere di videosorveglianza e un piano di manutenzione più serio. “Non si può portare un bambino a giocare in un parco ridotto così – racconta un genitore – è diventato un posto indecente”.